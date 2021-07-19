Пожилой водитель «Лады» сбил пешехода на «зебре» в Ростовской области

Детали и причины аварии выясняют автоинспекторы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 19 июля, в станице Мечетинской Ростовской области 85-летний водитель «Лады» сбил 50-летнего пешехода. Сейчас детали и причины аварии еще выясняют автоинспекторы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел днем, около 11 часов. По предварительным данным, на улице Ленина пожилой водитель не «предоставил преимущество в движении» человеку, который переходил дорогу по «зебре». Мужчина не затормозил вовремя и наехал на свою невольную жертву.

Сегодня же на трассе М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Травмы получили двое взрослых и маленький мальчик. По этому происшествию также проводят проверку.

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