Поезд снес застрявший на рельсах квадроцикл в Ростовской области

Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области на станции Высочино водитель квадроцикла застрял на рельсах прямо перед пассажирским поездом. Нарушитель успел спрыгнуть со своего транспортного средства, а потом и вовсе сбежал в неизвестном направлении, рассказали в пресс-службе СКЖД.

Инцидент произошел вчера, 18 июля, около 20.50. В это время вблизи станции двигался состав «Новороссийск - Нижний Новгород». Машинист заметил на своем пути брошенного четырехколесного коня, и применил экстренное торможение, но это не помогло.

- Расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло, - добавили в СКЖД.

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Предварительно, ЧП произошло из-за нарушения правил безопасности (подробности)