Сбил поезд: на станции Кизитеринка погибла женщина 56 лет

Переходить пути нужно только по переходам Фото: Мария АНАНОВА

В Ростовской области на ж/д станции Кизитеринка пассажирский поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину. Об этом сегодня, 2 июля, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как уточнили в ведомстве, о трагедии стало известно еще вчера. Место происшествия уже осмотрели. Предварительно, женщина попала под состав из-за того, что проигнорировала правила безопасности.

- Сейчас еще проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего. После этого примут процессуальное решение, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Похожий случай произошел в середине июня в Ростове. Тогда из-за поезда погиб 4-классник. Медики не смогли спасти ребенка.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Переходить пути нужно только по переходам, всегда следует помнить о правилах поведения на путях.

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