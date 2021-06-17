4-классника насмерть сбил поезд на улице Нансена в Ростове

В Ростове произошла жуткая трагедия на железнодорожных путях. Фото: Василий Вахрин

Накануне, 16 июня, в Ростове произошла жуткая трагедия на железнодорожных путях. Известно, что ЧП случилось около 11 часов утра на пересечении проспекта Нагибина и улицы Нансена. Там поезд сбил ребенка.

Очевидцы говорят, что приехавшие на место медики ничем не смогли помочь десятилетнему мальчику: травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Малыш погиб на месте. С собой у школьника был рюкзак, в котором находились вещи для бассейна.

На месте трагедии работали правоохранители. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В тот же день иномарка сбила полутогодовалую девочку, которая ночью сама вышла из дома в Милерово. А днем «КамАЗ» насмерть задавил 11-летнюю школьницу, переходившую дорогу по "зебре".