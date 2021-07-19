В массовом ДТП под Красным Сулином пострадала семья с маленьким ребенком

Пострадали все, кто находился в Kia Rio. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 19 июля, в Ростовской области под Красным Сулином в массовом ДТП пострадала семья из трех человек. Двоих взрослых и ребенка госпитализировали в шахтинскую больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Аварию зарегистрировали рано утром, около 6.45. Все случилось на 978 км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, 25-летний водитель Kia Rio выбрал небезопасную дистанцию, из-за этого его авто зацепило попутный Howo. После этого Kia отбросило в левую полосу на BMW 3.

- В результате пострадали все, кто находился в Kia Rio: сам водитель, его 26-летняя супруга, а также их сын 2019 года рождения. Сейчас проводится проверка, правоохранители установят все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ГИБДД.

На выходных в тройном ДТП чудом остался жив водитель отечественной легковушки. По словам очевидцев, мужчину от удара выбросило из салона.

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На движение составов происшествие не повлияло (подробности)