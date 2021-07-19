В тройном ДТП чудом остался жив водитель отечественного авто

В Ростове произошла тройная авария. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове случилась тройная авария. О ней сообщили местные жители в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля, около семи часов вечера на улице Доватора. По словам очевидцев, водитель Оки хотел проскочить на красный свет, но сделать ему этого не удалось и он врезался в поворачивающую Mitsubishi. В это время на светофоре стоял автомобиль автошколы, в который и ударилась отлетевшая иномарка.

Свидетели уверяют, что водитель отечественного авто просто чудом остался жив, так как от сильного удара его даже выбросило из машины. К Месту происшествия прибыли медики скорой помощи, чтобы госпитализировать пострадавшего.

Жена виновника ДТП уверяет, что все произошло совершенно по-другому.

- Водитель Оки - мой муж. Он выехал из "Леруа" домой и потерял сознание от жары. Машина личная. Не такси. Слава Богу, что другие люди в этой аварии не пострадали, - рассказала ростовчанка.

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Водитель отечественного авто не справился с управлением.