Двое пешеходов пострадали при столкновении автомобилей в Ростове

В Ростове два пешехода пострадали в столкновении автомобилей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице случилась авария, в которой пострадали два пешехода.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля, около половины девятого утра на улице Ворошилова в районе дома №23. По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-2122 не справился с управлением и по касательной столкнулся с попутным автомобилем Iveco, стоящим на светофоре, тот, в свою очередь, по инерции двинулся вперед и наехал на двух пешеходов 58 и 72 лет.

В результате аварии пострадали оба пешехода. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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