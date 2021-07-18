Два человека погибли в аварии на трассе в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой погибли два человека.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля, около половины двенадцатого дня на трассе М-4 "Дон" в Верхнедонском районе. По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Lifan съехал на обочину дороги, в результате машина потеряла управление и перевернулась.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте преступления. А 69-летнего пассажира, который ехал на заднем сидении, госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи, но его не удалось довезти даже до больницы, он умер по пути в медицинское учреждение. К счастью, не пострадал лишь 16-летний пассажир, он ехал справа от водителя и был пристегнут ремнем безопасности.

- Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области предупреждают водителей о мерах предосторожности за рулем в жаркую погоду, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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