В Шахтах 12-летний велосипедист попал под колеса автомобиля

В Ростовской области в аварии пострадал школьник-велосипедист. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области в аварии пострадал велосипедист.

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, около половины восьмого вечера в городе Шахты на пересечении улицы Просвещенская и проспекта Савитского. По предварительным данным 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 не уступил дорогу 12-летнему велосипедисту. В результате аварии пострадал школьник.

На отца мальчика был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.

- Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что выезжать на проезжую часть дороги на велосипеде до 14 лет запрещено, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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