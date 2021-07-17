В аварии на трассе в Ростовской области пострадал мужчина

В Ростовской области мужчина пострадал в ДТП. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал человек.

Инцидент произошел в субботу, 17 июля, около половины второго дня на трассе М-4 "Дон". По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля fjr врезался в попутный Volvo под управлением 39-летнего водителя.

В результате аварии пострадал 42-летний пассажир автомобиля fjr. Ему оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодой мужчина погиб в ДТП на трассе под Ростовом.

Он не смог справиться с управлением автомобиля.