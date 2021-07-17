Молодой мужчина погиб в ДТП на трассе под Ростовом

В Ростове не справившийся с управлением водитель погиб в ДТП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в пятницу, 16 июля, около половины седьмого вечера на трассе М-4 "Дон". По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением и машина, съехав с дороги, перевернулась.

В результате аварии водитель скончался от полученных травм на месте происшествия. Прибывшие к месту аварии медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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