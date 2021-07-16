В Ростове на Таганрогской сгорели три автомобиля

На месте происшествия задействовали 6 человек и 2 единицы техники Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на Таганрогской ночью сгорели три автомобиля: Mercedes, Volkswagen Touareg и Hyundai Santa Fe. Эксперты установили, что это был поджог. К счастью, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- ЧП произошло ночью 16 июля. Огнем было охвачено 15 квадратных метров. Информация о возгорании поступила в 00.20. В 00.31 удалось локализовать горение, еще через 4 минуты все потушили, - прокомментировали в ведомстве.

На месте происшествия от МЧС работали 6 человек, было задействовано 2 единицы техники.

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