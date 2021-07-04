При пожаре в Ростове-на-Дону погиб 74-летний пенсионер

В Ростове пожилой мужчина погиб при пожаре. Фото: ГУ МЧС по РО

В субботу, 3 июля, в Ростове на улице Погодина случился пожар. В результате ЧП умер 74-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12.25. В тушении пожара участвовали 8 человек и 2 единицы транспорта.

Пламя потушили через 11 минут. Оно охватило всего 1 квадратный метр площади, но этого оказалось достаточно, чтобы в огне погиб мужчина.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июля, на Дону одолели масштабный лесной пожар, который мог уничтожить 25 тысяч гектаров уникального хвойного массива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области спасли от пожара 25 тысяч га уникального хвойного массива

Крупный лесной пожар мог уничтожить леса на территории двух лесничеств (подробнее)