В Ростовской области спасли от пожара 25 тысяч га уникального хвойного массива

Пожар тушили более 200 человек и 57 единиц техники. Фото: Минприроды Ростовской области

Лесопожарные формирования Ростовской области предотвратили крупный пожар в лесу. В пламени могли погибнуть 25 тысяч га уникальных хвойных массивов. Об этом сообщает лесное хозяйство Минприроды региона.

Так, веером в субботу, 3 июля, на территории Верхнедонского лесничества загорелся лес. По предварительным данным, причиной возгорания послужил удар молнии.

Всю ночь с субботы на воскресенье работники лесхоза вместе с МЧС и подоспевшими силами от поселений тушили лесной пожар. Всего в борьбе с огнем участвовали 206 человек и 57 единиц техники.

К 9.05 воскресенья, 4 июля, лесной пожар был локализован на площади 41,6 гектара. Большая часть горевших лесов относилась к Верхнедонскому лесничеству, а 4 га — к Шолоховскому. Благодаря слаженным действиям на тушении пожара, огню не дали распространиться по всей территории лесничества. От уничтожения спасли 25 тысяч гектаров уникальных хвойных массивов.

В департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу напоминают жителям Дона о правилах пожарной безопасности в лесах. Тем, кто узнал о возгорании в лесу, нужно позвонить по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00, звонок бесплатный.

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