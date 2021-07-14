Трактор с прицепом сгорел в Песчанокопском районе

ЧП произошло в селе Развильное Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Песчанокопском районе сгорел трактор с прицепом. Огнем было охвачено 9 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

ЧП произошло вчера, 13 июля, в селе Развильное. В экстренные службы местные жители позвонили в 15.28. Спасатели сразу же выехали на пожар, и уже в 15.51 огонь локализовали, а еще через минуту все потушили.

На месте от МЧС работали четыре человека, задействовали 1 единицу техники. Жителям Дона напоминают: при пожаре нужно звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Ранее в Ростовской области спасли 25 га уникальных хвойных массивов. Всего в борьбе с огнем участвовали 206 человек и 57 единиц техники.

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