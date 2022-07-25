Ростовчанка претендует на звание «Мисс Россия 2022». Показываем, как выглядит красотка

Что читает, о чем мечтает и сколько весит претендентка на главную корону страны. Фото: официальный аккаунт Анны Рыбалко в "Телеграм"

18-летняя ростовчанка Анна Рыбалко сегодня выйдет на сцену среди претенденток на корону главного в стране конкурса красоты «Мисс Россия — 2022». В 21.00 начнется суперфинал. Несколько дней читатели «КП — Ростов-на-Дону» отдавали за девушку свои голоса на приз зрительских симпатий. Давайте посмотрим, как выглядит первая красавица на Дону.

Для ростовчанки спорт - это не только залог красивой фигуры, но и отличного настроения на весь день. Фото: официальный аккаунт Анны Рыбалко в "Телеграм"

Анна в этом году окончила школу и подала документы на факультет журналистики МГУ. Любит читать философскую, историческую и художественную литературу и сама с детства пишет рассказы. Также ростовчанка увлекается балетом.

Красавица из каждого региона представила стилизованный национальный костюм. Фото: официальный аккаунт Анны Рыбалко в "Телеграм"

- Моя мечта - получить журналистское образование в МГУ, стать телеведущей, а в будущем создать большую и крепкую семью, - делится планами Анна. - Надеюсь обзавестись необходимыми ресурсами, чтобы помогать как можно большему количеству людей реализовывать их мечты и делать жизнь лучше.

С Анастасией Костенко из Ростовской области, второй вице-мисс Россия - 2014. Фото: официальный аккаунт Анны Рыбалко в "Телеграм"

Самые любимые книги Анны - «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Падение» Альбера Камю. А фильм - «Пролетая над гнездом кукушки».

Земляки желают эффектной блондинке попасть в тройку главных красавиц. Фото: официальный аккаунт Анны Рыбалко в "Телеграм"

- Одно из моих заветных желаний - посетить апостольскую библиотеку в Ватикане, - признается ростовчанка. - Именно там работает одна из самых знаменитых в мире мастерских по реставрации книг и манускриптов. Для меня, как для человека, любящего литературу, - это знаковое историческое место. Мечтаю побывать там и соприкоснуться с вечным и прекрасным

Девушка не стесняется говорить о своей добросовестности и ответственности. Гордится, что в 17 лет организовала свой первый благотворительный сбор в пользу Ростовского центра помощи детям № 4.

Анна считает, что миссия конкурса и его ценности, ей лично близки. И если она станет «Мисс Россия — 2022», с радостью займется благотворительной и общественной работой и представит страну на международных конкурсах.

Девизом по жизни для ростовчанки - «красота во благо».

- Я убеждена, что красота - это не только про форму, но и про содержание

ТТХ

Анна Рыбалко

Рост – 175 см,

Грудь – 85 см,

Талия – 59 см,

Бедра – 91 см.

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