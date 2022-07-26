В Ростовской области последний ветеран района сел за руль и попал в смертельное ДТП

Василий Моисеенко принимал участие в деятельности совета ветеранов. Фото: предоставлено Геннадием Бусыгиным.

В Ростовской области в ДТП погиб последний участник Великой Отечественной войны из Зимовниковского района, 94-летний Василий Моисеенко. Об этом сообщили в районном совете ветеранов.

ЕХАЛ К ДРУЗЬЯМ В РОДНОЙ ХУТОР

Напомним, авария произошла в выходные. По предварительным данным, 94-летний водитель «ВАЗа» ехал по трассе «Элиста - Зимовники». В непогоду автомобиль занесло на мокром асфальте, после чего он выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». Пожилой автомобилист скончался на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Как оказалось, за рулем находился ветеран ВОВ. Председатель Зимовниковского совета ветеранов Геннадий Бусыгин рассказал, что погибший Василий Васильевич в последнее время жил в поселке Зимовники. В тот роковой день он решил навестить друзей из родного хутора Савоськин, что в 80 километрах от поселка.

В Зимовниках пенсионера считали легендарной личностью, его почти все знают. Происшествие шокировало жителей.

— В последнее время у Василия Васильевича отказывали ноги, он ходил на костылях. Все были удивлены, зачем он сел за руль, почему решил добираться сам, — говорит Бусыгин.

НА ФРОНТ В 18 ЛЕТ

По словам Геннадия Бусыгина, Василий Васильевич до войны, еще будучи мальчишкой, перегонял большие отары скота.

- Он 27 года рождения, и его призвали на фронт в последние месяцы войны, когда ему исполнилось 18 лет, - рассказывает председатель Зимовниковского совета ветеранов. - И ближе к освобождению Берлина, в 1945 году, он попал на передовую и успел принять участие в боевых действиях.

Вернувшись после войны в поселок, Василий Васильевич работал начальником ремонтно-строительного управления, занимался строительными материалами и пользовался большим авторитетом среди граждан. Ветеран был всегда очень отзывчивым, выполнял просьбы людей и помогал им.

Василий Моисеенко принимал участие в деятельности совета ветеранов, жил активной общественной жизнью, с удовольствием общался со школьниками.

ТРИ ЗАЛПА В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

Похороны Василия Васильевича, которые прошли 26 июля, посетили глава Зимовниковского района, глава поселка Зимовники, в полном составе прибыл совет ветеранов. Были и казаки, которые произвели три залпа. Из ближайших родственников у пенсионера остались дочка и племянница, которые тоже пришли проститься со своим родным человеком.

- Говорят, что война заканчивается тогда, когда захоронен последний солдат, - рассказывает Геннадий Бусыгин. - И вот в Зимовниковском районе был похоронен последний участник Великой Отечественной войны. То есть в нашем районе эта война закончилась со смертью Василия Васильевича.

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» выражает свои соболезнования родным и друзьям погибшего.

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