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Происшествия24 июля 2022 8:19

В Ростовской области 95-летний водитель погиб в ДТП, врезавшись в грузовик

Машину пенсионера занесло на трассе в непогоду
Михаил СТРИЖЕВ
Сейчас полицейские выясняют подробности происшествия.

Сейчас полицейские выясняют подробности происшествия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 95-летний водитель погиб в ДТП на трассе «Элиста-Зимовники». Авария произошла утром 23 июля.

По предварительным данным, пожилой водитель двигался по трассе на автомобиле «ВАЗ». В непогоду машину занесло, и она выехала на встречную полосу. Здесь легковушка врезалась в грузовик.

— Водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в Кагальницком районе ночью 23 июля 26-летняя водитель на Hyundai Accent не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Девушка скончалась на месте происшествия.

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