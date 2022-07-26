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Общество26 июля 2022 14:39

Очевидцы засняли смерч над Таганрогским заливом

Жители Таганрога говорят, что смерч для здешних мест это редкое явление
Михаил СТРИЖЕВ
Явление, похожее на смерч, заметили над Таганрогским заливом.

Явление, похожее на смерч, заметили над Таганрогским заливом.

Фото: Олег УМАРОВ

В Ростовской области очевидцы засняли смерч над Таганрогским заливом. Фотографии и видео явления появились в социальных сетях.

Жители Таганрога заметили смерч утром 26 июля. На кадрах видно каскад вихря, над которым — огромная туча. Фото и видео при этом не передают ни очертания воронки, ни движение вихря. Однако зрелище над заливом было похоже именно на смерч. К счастью, город пострадать от этого явления не мог — вихрь быстро рассеялся над водой.

На фото можно увидеть каскад вихря. Фото: vk.com/taginfo.

На фото можно увидеть каскад вихря. Фото: vk.com/taginfo.

Тем не менее картина напугала местных. Так, одна из жительниц призналась, что ранее ничего подобного в городе не видела.

— Сколько тут живу, впервые вижу над Азовским заливом смерч… Интересно, если в Таганроге была бы такая буря как в Сочи, то, судя по нашим ливневкам, нас смыло бы с лица земли, — высказалась таганроженка.

Другие люди сообщили, что видели похожее явление и на прошлой неделе. При этом они не уверены, что столкнулись именно со смерчем.

Напомним, обычно в Ростовской области жители наблюдают такое явление, как песчаный вихрь, который внешне напоминает смерч. Обычно такие вихри образуются в жаркую погоду в полях.

А вот в соседском Краснодарском крае настоящие смерчи — не редкость. Так, недавно мощный смерч был замечен у бухты Геленджика.

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