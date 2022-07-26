Явление, похожее на смерч, заметили над Таганрогским заливом. Фото: Олег УМАРОВ

В Ростовской области очевидцы засняли смерч над Таганрогским заливом. Фотографии и видео явления появились в социальных сетях.

Жители Таганрога заметили смерч утром 26 июля. На кадрах видно каскад вихря, над которым — огромная туча. Фото и видео при этом не передают ни очертания воронки, ни движение вихря. Однако зрелище над заливом было похоже именно на смерч. К счастью, город пострадать от этого явления не мог — вихрь быстро рассеялся над водой.

На фото можно увидеть каскад вихря. Фото: vk.com/taginfo.

Тем не менее картина напугала местных. Так, одна из жительниц призналась, что ранее ничего подобного в городе не видела.

— Сколько тут живу, впервые вижу над Азовским заливом смерч… Интересно, если в Таганроге была бы такая буря как в Сочи, то, судя по нашим ливневкам, нас смыло бы с лица земли, — высказалась таганроженка.

Другие люди сообщили, что видели похожее явление и на прошлой неделе. При этом они не уверены, что столкнулись именно со смерчем.

Напомним, обычно в Ростовской области жители наблюдают такое явление, как песчаный вихрь, который внешне напоминает смерч. Обычно такие вихри образуются в жаркую погоду в полях.

А вот в соседском Краснодарском крае настоящие смерчи — не редкость. Так, недавно мощный смерч был замечен у бухты Геленджика.

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