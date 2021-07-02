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Общество2 июля 2021 16:49

Гигантский пылевой смерч снял на камеру очевидец под Белой Калитвой

Захватывающие кадры сейчас обсуждают пользователи сети
Ангелина СКИБА
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Вихрь словно разыгрался на камеру, разбрасывая вокруг чернозем и камни. Фото: соцсети

Вихрь словно разыгрался на камеру, разбрасывая вокруг чернозем и камни. Фото: соцсети

Под Белой Калитвой бесстрашный очевидец заснял гигантский пылевой смерч, который по-королевски хозяйничал прямо посреди поля. Вихрь словно разыгрался на камеру, разбрасывая вокруг чернозем и камни. Он находился в считанных метрах от оператора. Захватывающие кадры сегодня, 2 июля, появились в соцсетях.

Природное явление сразу же начали обсуждать в комментариях. На чей-то взгляд мини-торнадо оказался «слабоватым». Другие пользователи не согласились этим и заявили, что ураган был довольно устрашающим.

- Я бы так близко на месте автора не снимала, а давила бы на газ в пол, - призналась одна из девушек.

Другой пользователь отметил, что подобных вихрей «в нашем регионе не должно быть, но их видят все чаще в последнее время».

К слову, смерч или торнадо - атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли. Он представляет из себя хобот диаметром в десятки и даже сотни метров.

Гигантский пылевой смерч снял на камеру очевидец под Белой Калитвой
Видео: соцсети

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