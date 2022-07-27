"Ребенок сидит дома - значит, все хорошо? Это иллюзия!": какие опасности поджидают детей в семье, на улице и в Интернете

Сидя дома в своей комнате, ребенок может подвергаться опасностям в сети. Фото: Анастасия Осипова

Как узнать, что у ребенка в соцсетях появился опасный друг? Какие факторы привели к гибели мальчика, тело которого было обнаружено в сумке в реке Темерник в конце мая этого года? Как вела себя его мама, вызванная следователями в Ростов? И какова должна быть роль школы и педагогов в воспитании детей?

Об этом и многом другом мы поговорили с гостями радиостудии «Комсомольской правды – Ростов» на 89,8FM старшим инспектором контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, полковником юстиции Ириной Айдиновой и старшим следователем-криминалистом отдела криминалистики этого управления, полковником юстиции Юрием Гунькиным.

Гости студии - Ирина Айдинова и Юрий Гунькин. Фото: Кристина Круговых

СЧЕТ ИДЕТ НА СОТНИ

- Преступления против детей – тема нашего разговора. Даже звучит страшно. Казалось бы, такого явления вообще не должно быть. Но оно есть. Скажите, по сравнению с тем, что было лет пять назад, таких преступлений сегодня стало больше или меньше?

- Действительно, ребенок и преступление – это недопустимое сочетание. И, безусловно, чрезвычайная ситуация. Однако, такого рода преступления, к сожалению, не редки. И их количество остается стабильно высоким, - замечает Ирина Айдинова. - При этом Следственный комитет России с момента своего основания очень большое внимание уделяет защите прав и интересов несовершеннолетних. И это, безусловно, возлагает на нас очень большую ответственность за качественное, полное и объективное расследование преступлений с участием несовершеннолетних. Более того, мы принимаем меры к тому, чтобы провести реабилитацию ребенка, ставшего жертвой преступления, а также устранить причины, способствующие совершению преступлений такой категории.

- Раньше педагоги и родители всегда говорили – надо отвлечь детей от влияния улицы. Подскажите, сегодня опасности по-прежнему поджидают неокрепшие умы и души наших детей, в основном, на улице? Или ситуация изменилась?

И.А.: - К нашему большому сожалению, семья в некоторых случаях уже перестала быть безопасным местом для несовершеннолетних. Нередки случаи, когда именно в семье совершаются преступления в отношении детей, - рассказывает Ирина Арутюновна. - В частности, преступления сексуальной направленности - со стороны отчимов, сожителей матери, других асоциальных личностей, вхожих в семью. Нередко в семье ребенок подвергается избиениям и истязаниям. Хотя именно в семье ребенок должен чувствовать себя защищенным.

Незнакомцы в Интернете могут втереться в доверие к ребенку, выпрашивают их интимные фото, а потом шантажируют, что пришлют родителям и одноклассникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- А Интернет?

- Еще несколько лет назад в производстве следователей не было уголовных дел о преступлениях сексуальной направленности, о распространении порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних в сети Интернет. Сегодня такие факты есть, но их немного.

- А как давно стали выявлять такие преступления?

- Это началось лет семь-восемь назад. Эти преступления представляют очень большую опасность для детей и подростков, - обращает внимание Ирина Айдинова. - Родители думают, что ребенок находится дома, сидит в своей комнате перед монитором компьютера, а не на улице и, значит, ничего плохого с ним случиться не может. Это вселяет определенную успокоенность в сердце родителей. Но это – иллюзия.

Киберпреступники очень коварны. Выбирают жертвами детей, потому что они легко подвергаются внушению, ими легко манипулировать. Сначала преступник ведет с ребенком доверительные беседы, выясняет его проблемы и интересы, чтобы расположить к себе. Поддавшись на уговоры своего нового виртуального знакомого, дети, в большинстве случаев, совершают первый неверный шаг, отправив свое фото или видео интимного характера. Потом продолжают выполнять все более изощренные его требования. Когда же ребенок пытается прекратить общение и отказаться, преступник начинает шантажировать свою жертву. Например, угрожает распространением его фото и видео среди друзей и одноклассников. Обычно полученные таким путем изображения детей распространяются затем в Интернете.

Сумку с телом ребенка нашли в реке Темерник Ростова в конце мая. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- На какой стадии обычно родители узнают о такой «дружбе»?

- Родители, во-первых, сами должны предупредить своего ребенка о такой опасности. И быть бдительными. Во-вторых, нужно иметь со своими детьми доверительные отношения, чтобы ребенок смог рассказать о любой сложной ситуации, в которую он попал, а родитель - принять меры и обратиться в соответствующие органы, - считает Ирина Арутюновна.

- У нас есть примеры, когда родители вовремя вмешались в такую переписку и виртуальный преступник был задержан. Кроме того, следственный комитет проводит большую профилактическую работу по этому вопросу. С 2017 года в Ростовской области активно действует общественное движение «Интернет без угроз». Движение насчитывает около сотни волонтеров старше 18 лет. Ежедневно они мониторят социальные сети, выявляя в том числе материалы сексуальной и суицидальной направленности, ориентированные на несовершеннолетних. Результаты мониторингов направляются в соответствующие органы для принятия решений.

- И много волонтерам удалось выявить материалов такого контента?

- Счет идет на сотни.

СЛЕЗЫ МАТЕРИ

- В конце мая этого года Ростов, да и всю страну шокировала трагедия: в сумке, выловленной из реки Темерник, обнаружили тело 7-летнего мальчика. По подозрению в этом преступлении задержали отца ребенка. Как выяснилось, мальчик не ходил в детский сад и не готовился к школе. Соседи утверждают, что ребенок был предоставлен самому себе, часто был голодным, а отец якобы избивал его. Мать - вообще в другом городе. Закончилось все страшно. Следствие еще идет. Но какие выводы есть уже сейчас?

Отец ребенка уже привлекал внимание правоохранительных органов. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Да, эта история вызвала большой общественный резонанс. Для того, чтобы раскрыть преступление по горячим следам были брошены все силы правоохранительных органов Ростова-на-Дону: и следственного комитета, и полиции, и МЧС. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, - рассказывает Юрий Гунькин. - В тот же день установили и личность самого ребенка, и личность отца, с которым он жил. Следствие еще продолжается. И проводится ряд судебных экспертиз. Что касается причин, которые привели к таким трагическим последствиям, то, к сожалению, здесь мы имеем дело с неблагополучной семьей. Ребенок фактически был оставлен его матерью. Сначала на попечение матери своего сожителя в Луганске. Поначалу мать еще высылала деньги женщине, присматривавшей за ее ребенком. Потом перестала делать и это. Тогда, в мае 2021 года та женщина передала мальчика его отцу, в Ростов. Проживая с отцом, ребенок не ходил в детский сад, не готовился к школе.

- Когда нашли тело ребенка в сумке, с матерью мальчика связались? Она приезжала в Ростов? Что говорила, как себя вела?

- Да. Она приехала в Ростов-на-Дону и была допрошена. Выяснилось, что у нее кроме этого мальчика имеется еще старшая дочка. В отношении нее женщина была лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой по материнской линии, - уточняет Юрий Иванович.

Соседи рассказывали, что ребенок не ходит в сад. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- В силу определенных социальных и экономических причин мальчик, не попал к этой бабушке. И стал проживать с отцом. На допросе мать мальчика заявила следователям: сожалеет, что так все произошло, раскаивалась и даже плакала. Но ничего назад уже не вернуть… Произошло, то, что уже произошло. В том числе, может и потому, что мать мальчиком не занималась…

- А вот за такое отношение к своему ребенку, эту мать ожидает какое-то наказание? К ней будут приняты какие-то меры? И как быть со службами, которые должны включаться в судьбу ребенка как раз тогда, когда о нем не заботятся родители?

- Здесь идет речь о том, что она не выполняла свой родительский долг. И надо сказать, что эта семья уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, - заметил Юрий Гунькин. - Отец мальчика привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. А неравнодушные соседи сообщали в соответствующие службы о том, что мальчик фактически предоставлен самому себе. Отца тогда вызывали на соответствующую комиссию.

- Когда происходит преступление – это уже свершившийся факт. И когда начинаем отматывать ленту событий назад, мы приходим к истокам этого преступления, выявляя причины его совершения. Каждый следователь в обязательном порядке дает правовую оценку действиям или бездействию родителей и должностных лиц органов системы профилактики, - объясняет Ирина Айдинова. - Такая работа сейчас проводится и по этому уголовному делу. Будет учтено и поведение матери. И то, что эта семья попадала в орбиту органов профилактики. И то, что ребенок не был устроен в какое-то детское учреждение. Семья проживала на квартире у родственников. Не имела регистрации. Всему этому будет дана правовая оценка.

Каждый следователь в обязательном порядке дает правовую оценку действиям или бездействию родителей и должностных лиц органов системы профилактики Фото: Артур СЕЛИМОВ

"РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ"

- Сегодня много говорится о возрождении детских организаций. И о важной роли школы не только в образовательном, но и в воспитательном процессе. Как вы, люди в погонах, считаете, какой должна быть роль школы и педагогов?

- Я, как человек, длительное время занимающийся темой несовершеннолетних, очень рада таким изменениям в законодательстве, - делится Ирина Арутюновна. - И, безусловно, воспитательная роль школы очень важна. Ведь основные черты характера и поведения ребенка формируются в семье и в школе. Но институт семьи переживает сейчас кризис, родителям некогда, потому что они, в основном, заняты обеспечением материальной составляющей, эту нишу в воспитательном процессе как раз очень органично должна занимать школа.

- Надо ли детям рассказывать о том, что существуют маньяки и извращенцы? Давайте дадим нашим читателям несколько советов, как уберечь наших детей от реальных и виртуальных преступников и опасных ситуаций.

- Детей надо готовить к тому, что в жизни могут произойти разные опасные ситуации. Мы же учим их не перебегать дорогу на красный свет или в неположенном месте. Так и со знакомствами в интернете или на улице. Нужно говорить с детьми об опасностях, но очень деликатно, не травмируя их психику, - предупреждает Юрий Гунькин. - И не забывать о прописных истинах. Например, о том, что нельзя маленьких детей оставлять одних. Ребенок должен быть всегда на связи с родителями и всегда под присмотром. А в семье должны быть любовь, взаимопонимание и доверительные отношения. Тогда многих бед удастся избежать. И еще я порекомендовал бы прочитать памятку «Как не стать жертвой преступления» на сайте следственного управления по Ростовской области.

- Согласна с Юрием Ивановичем, что главной составляющей в этом вопросе является родительская любовь. А еще своему ребенку нужно быть другом. Чтобы он мог рассказать вам о любой сложной и деликатной ситуации и знал, что его поймут и обязательно помогут, - советует Ирина Айдинова. - Чтобы не обращался за советом и помощью к сомнительным друзьям и компаниям. И, конечно же, нужно очень ответственно относиться к своим родительским обязанностям.

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