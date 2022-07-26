В Ростовской области осудили водителя, который жестоко избил инспектора ДПС

Мужчину приговори к реальному сроку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области суд вынес приговор водителю, который избил полицейского. Автомобилист сначала грубо нарушил правила, а потом попытался избежать ответственности и набросился на инспектора.

Громкое происшествие случилось осенью прошлого года. В сентябре в Звереве мужчина решил прокатиться с ветерком, будучи пьяным, и сел за руль «Лады Приоры». По дороге водитель начал нарушать правила и сразу привлек внимание дежуривших неподалеку сотрудников ДПС.

Один из инспекторов остановил автомобилиста. Между ними завязался конфликт. После этого водитель вышел из машины и начал бить инспектора. Причем удары наносил, в основном, по голове. Позже правоохранителям все же удалось скрутить дебошира.

После инцидента у полицейского диагностировали черепно-мозговую травму. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

На днях процесс над водителем подошел к концу. Мужчину признали виновным.

— Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в донском управлении СКР по Ростовской области.

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