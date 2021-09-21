В Ростовской области мужчина избил сотрудника полиции

На дебошира завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зверево Ростовской области 32-летний мужчина решил прокатиться с ветерком, будучи сильно пьяным. Но водителя «Лады Приоры» остановил сотрудник ГИБДД.

Мужчине это крайне не понравилось и он начал избивать правоохранителя, причем бил целенаправленно по голове. Злоумышленника задержали. И, как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - добавили в ведомстве.

Если дело дойдет до суда и вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на пять лет

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