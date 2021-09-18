В Ростовской области мужчина с ножом напал на детей около школы

В Ростовской области мужчина бросался на детей
Фото: Александр БУЛАХ
В Ростовской области, в Батайске, около школы, среди бела дня, местный житель пугал детей ножом. Более того, по словам очевидцев, злоумышленник даже пытался напасть на школьников, возвращавшихся с уроков.
Свидетели инцидента, вызвавшие на место полицию, предположили, что дебошир был пьян или, возможно, находился под действием наркотиков. К счастью, наряд полиции приехал вовремя, никто не пострадал.
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что такой факт был, отметив при этом, что ведется проверка.
Также проверку начали и сотрудники прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что под Ростовом неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса. Мужчина, состоящий на учете у психиатра, нанес одной из женщин, находившихся в салоне, смертельный удар ножом.
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