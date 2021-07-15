Одна пассажирка – погибла, еще две в больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маленькое село Круглое Ростовской области шокировано тем, что произошло утром 15 июля. Обычный междугородний автобус, который курсирует между этим населенным пунктом и ближайшим Азовом, как обычно, остановился, чтобы забрать местных жителей. Все друг друга знают. Поэтому, когда 51-летний Михаил (имя изменено, - прим. авт.) вошел вместе со всеми, никто не заподозрил подвоха.

ОДНА - В РЕАНИМАЦИИ

По предварительным данным, в какой-то момент, когда автобус мчал к Азову, тот вдруг достал нож и накинулся на пассажиров. По предварительным данным, шокированный ситуацией водитель открыл дверь и выпустил нападавшего – в полях, на Кагальницком шоссе, а сам на всех парах помчал в ближайшую больницу.

К сожалению, одну из женщин спасти не удалось – она скончалась. Еще одна 61-летняя пассажирка того самого злополучного рейса сейчас находится на операционном столе – врачи борются за ее жизнь. Третья - 55-летняя женщина - также находится в том же медучреждении – ей, если можно так сказать, повезло больше остальных: ее жизнь вне опасности.

«ЕГО МНОГИЕ ПОБАИВАЛИСЬ»

«КП - Ростов-на-Дону» удалось поговорить с одной из местных жительниц, которая узнала нападавшего.

- Этот мужчина – мой сосед, живет в 500 метрах от нас, - рассказала Эллина. – Насколько мне известно, он уже приходил принудительное лечение, но его выпустили. И вот ЧП. Его вообще многие у нас побаивались: он то с сумкой постоянно ходил - никто не знал, что в ней, то мог пристать к кому-то просто так, а однажды даже избил человека на остановке. Сейчас многие заперлись по домам, и бояться выпускать детей во двор и выходить сами. Кто знает, что еще придет ему на ум.

Факт остается фактом – четверо детей уже остались сиротами. Односельчане говорят, что погибшей женщине 33 года и она была многодетной мамой.

Подозреваемый - в розыске. Фото: ГУ МВД России по РО.

ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»

Как рассказали в пресс-службе донского главка, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Также будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

- Предположительно мужчина передвигается по городу Азову, - добавили в ведомстве. - На вид около 45-50 лет, крупного телосложения. Был одет в серую с черной полоской рубашку, коричневые бриджи и темные сланцы.

Как добавили в региональном Следственном комитете, возбуждено сразу два уголовных дела по статье «Убийство» и «Покушение на убийство». Они предусматривают до 15 лет лишения свободы. В регионе объявлен план «Перехват». И опубликовали кадры ЧП.

«МОЖЕТЕ НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ - ВСЕ НОРМАЛЬНО!»

К слову, как сейчас рассказывают местные жители, они не раз обращались в полицию по поводу странного соседа.

- Написали заявление в полицию, когда он избил парня на остановке, - рассказала одна из жительниц села Круглое. - На какое-то время Михаил и, правда, пропал, а потом снова объявился у местного магазина. Я его увидела и тут же позвонила участковому. А тот мне говорит: мол, дело закрыто, вынесен приговор и он был отправлен в клинику на лечение. Но его уже выпустили, все нормально. Так что можете не переживать. Вчера, кстати, он пару раз уезжал в Азов. А сегодня около 06:30 снова был возле остановки, потом сел в этот самый автобус и уехал.

Кроме того, ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

«КП-Ростов-на-Дону» следит за развитием событий.

АЛЛО!

Если вы знаете о местонахождении мужчины, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ГУМВД России по Ростовской области, телефон: «02» или «112», а также по телефону: 8 (863-42) 7-14-20.

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