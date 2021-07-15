В Ростовской области мужчина порезал ножом троих пассажирок рейсового автобуса

В регионе объявили план «Перехват» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчина напал с ножом на троих пассажирок рейсового автобуса. Одна из женщин умерла на месте, две остальные с резаными ранами попали в больницу. Бандит смог сбежать. Произошедшее журналистам «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили очевидцы.

Люди рассказали, что все произошло внезапно, и подобной выходки никто не ожидал. Мужчина в какой-то момент просто вскочил и начал размахивать ножом. В сутолоке и с криками ему под руку попались три женщины, потом агрессивный пассажир бросился к выходу. Водитель его выпустил.

Известно, что сейчас беглеца уже разыскивают, объявлен план «Перехват». Об этом сообщили в полиции.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого и выяснение всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в МВД.

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