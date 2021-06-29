В Ростове-на-Дону бездомный на набережной с ножом напал на прохожего

Раненого в центре Ростова на"скорой" увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону правоохранители разбираются в деталях потасовки, которая произошла около семи часов утра на Береговой. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на городской набережной вспыхнул конфликт между двумя прохожими: бездомным 64-летним мужчиной и 24-летним безработным ростовчанином.

Слово за слово, и словесная перепалка переросла в потасовку. Понимая, что уступает молодому оппоненту в физической силе, бездомный выхватил нож, который всегда носил с собой, и ударил им противника в живот. Очевидцы конфликта вызвали «скорую помощь» и полицию.

Как сообщил источник издания, удар оказался не смертельный. Раненого госпитализировали в хирургическое отделение одной из городских больниц. У мужчины – проникающее ранение брюшной полости, но внутренние органы, к счастью, не задеты.

А на нападавшего завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас бездомный задержан. Если суд признает вину, мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет.

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