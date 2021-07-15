Донские следователи завели дело после поножовщины в рейсовом автобусе

Сейчас на месте происшествия работают эксперты Следкома Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Азове после нападения мужчины с ножом на троих пассажирок рейсового автобуса возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас на месте происшествия работают эксперты, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, сегодня, 15 июля, в автобусе «Азов - село Круглое» на людей напал 51-летний мужчина. Он несколько раз ударил троих человек и сбежал. Известно, что жертвами преступника оказались пассажирки, которые ехали на соседних местах. После расправы бандит сразу же скрылся.

- 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще две пострадавшие 61 года и 55 лет были госпитализированы в медучреждение, - прокомментировали в Следкоме.

Личность подозреваемого уже установили, сейчас его разыскивает полиция.