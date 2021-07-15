Нападение на пассажиров автобуса в Азовском районе 15 июля 2021: Что известно о погибшей женщине

Из-за смерти женщины сиротами остались четверо детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нападение на пассажирок автобуса в Азовском районе 15 июля 2021: стали известны подробности о личности женщины, погибшей во время ЧП. по версии следствия, 51-летний мужчина нанес ей смертельные ранения ножом. Об этом говорят односельчане погибшей.

Известно, что женщине было 33 года. Она жила в селе Круглом Азовского района и была многодетной мамой - воспитывала четверых детей.

Сообщается, все произошло в обычном автобусе, который развозил жителей по району. В какой-то момент один из пассажиров достал нож и напал на других пассажиров. До того момента как водитель смог выпустить опасного человека из закрытого пространства, нападавший нанес ранения трем женщинам.

Водитель поспешил в медучреждение, но одну из пассажирок не удалось спасти. Вторая попала на операционный стол - врачи борются за ее жизнь, третья пострадавшая также находится в больнице.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили о том, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого - объявлен план «Перехват». Также будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса: погибла женщина

Мужчину пока не удалось найти, по области объявлен план "Перехват" (подробнее)

Донские следователи завели дело после поножовщины в рейсовом автобусе

Личность подозреваемого уже установили, сейчас его разыскивает полиция (подробнее)

В Ростовской области мужчина порезал ножом троих пассажирок рейсового автобуса

Одна из жертв скончалась на месте (подробнее)