Нападение на пассажиров автобуса в Азовском районе 15 июля 2021: Что известно о мужчине, ранившем трех женщин

Нападение на пассажиров автобуса в Азовском районе 15 июля 2021: в Ростовской области правоохранительные органы разыскивают мужчину. По предварительным данным, он напал с ножом на пассажиров автобуса в Азовском районе. В результате нападения погибла многодетная мать, еще две пассажирки оказались в больнице.

Напавшему мужчине 51 год. Как сообщила одна из местных жительниц, которая живет неподалеку, он проходил принудительное лечение. По словам женщины, его многие побаивались: носил непонятную сумку, мог пристать к людям просто так, а однажды, как говорят, даже избил человека на остановке.

Известно, что во время движения один из пассажиров, мужчина, вдруг достал нож и накинулся на пассажиров. Водитель в это время открыл дверь, и нападавший выбежал из транспорта, который убежал в поля, при этом успел нанести ранения трем женщинам. Одна пассажирка скончалась, за жизнь второй борются врачи, третья тоже находится в больнице.

- Сейчас многие заперлись по домам и не выпускают детей во дворы, - добавила женщина, которая знает нападавшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ