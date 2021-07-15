"Устроившего бойню боялось все село": стали известны подробности убийства многодетной матери в рейсовом автобусе

На месте трагедии работают следователи Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области, на сельской дороге между небольшим селом Круглое и Азовом в четверг, 15 июля, произошло громкое ЧП. Мужчина ехавший в рейсовом автобусе с ножом напал на других пассажиров, а потом убежал в поля. В результате погибла 33-летняя мать четверых детей. Еще две женщины в возрасте 55 лет и 61 год находятся в больнице.

ВСЕХ ДЕРЖАЛ В СТРАХЕ

Как рассказали местные жители корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», 55-летний мужчина держал в страхе всех.

- Устроившего бойню в автобусе боялось все село, - рассказал местный житель.

На Дон он приехал из другого региона, и в поселке под Азовом жил недолго, но уже сыскал себе дурную славу.

- Миша (имя изменено, - прим. автр.) все время был странно одет. Мог в тапках ходить по лужам. Да и вообще, было видно всем, что мужик не в себе. А еще вел себя агрессивно по отношению к людям, запугивал их и угрожал расправой, - говорит дончанин. – Конечно, его боялись. Тем более, он всем говорил, что занимается борьбой.

Михаила прекрасно знал местных участковый. Именно по его настоянию дебошира госпитализировали в психоневрологический диспансер на три месяца. Но вышел он оттуда раньше этого срока, врачи решили, что пациент пошел на поправку. А через пару дней после выписки злоумышленник железным прутом ударил по руке прохожего.

- Хорошо, что не по голове, - продолжает житель села.

СБЕЖАЛ В ПОЛЯ

По словамсоседей, ни жены, ни детей у Михаила не было. Его ближайший родственник – родной брат, жил в другом городе. Пока не понятно, зачем подозреваемому понадобилось ехать из Круглого в Азов. Мотив нападения тоже не ясен.

Свидетели рассказали, что все произошло внезапно. Злоумышленник просто достал нож и стал бить им ближайших к нему пассажиров. Люди начали кричать, водитель резко свернул на обочину и ударил по тормозам, а затем на автомате открыл дверь. В эту же секунду налетчик выпрыгнул из салона и убежал в поле.

Как уже говорилось выше, от полученной травмы скончалась мать четверых детей. Две другие пассажирки – в азовской больнице.

ЧЕТВЕРО СИРОТ

Сиротами остались два мальчика 10 и 14 лет, и две девочки возрастом 12 и 13 лет. Пока не известно, кто теперь займется воспитанием ребят. Дело в том, что трое старших - от мужчины, с которым погибшая давно не живет. С отцом младшего ребенка отношения также не сложились. Возможно, детей заберет себе их бабушка по материнской линии.

По словам местных жителей, сейчас многие боятся выходить из своих домов, так как подозреваемого еще не поймали и неизвестно, что ему взбредет в голову.

- По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», - сообщили в донском следкоме.

Кроме того, ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

Если подозреваемого задержат, то он может сесть в тюрьму на 20 лет. Также не исключено, что злоумышленника направят на принудительное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Ростовом неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса: погибла женщина

Мужчину пока не удалось найти, по области объявлен план "Перехват" (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

В Ростовской области мужчина порезал ножом троих пассажирок рейсового автобуса

Одна из жертв скончалась на месте (подробнее)

Донские следователи завели дело после нападения на трех пассажирок автобуса в Азовском районе 15 июля 2021

Личность подозреваемого в нападении на пассажирок автобуса в Азовском районе 15 июля 2021 уже установили, сейчас его разыскивает полиция (подробнее)

Нападение на трех пассажирок автобуса в Азовском районе 15 июля 2021: Следком опубликовал видео с места ЧП

Сейчас на месте кровавой трагедии работают эксперты ведомства (подробнее)