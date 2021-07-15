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Происшествия15 июля 2021 17:44

Нападение на трех пассажиров автобуса в Азовском районе 15 июля 2021: Следком опубликовал видео с места ЧП

Сейчас на месте происшествия работают эксперты ведомства
Ангелина СКИБА
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Нападение произошло в автобусе «Азов - село Круглое»

Нападение произошло в автобусе «Азов - село Круглое»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В сети появилось видео из автобуса, в котором сегодня, 15 июля, мужчина порезал трех женщин. Ролик опубликовали сотрудники управления Следственного комитета по Ростовской области.

На камеру засняли работу экспертов ведомства, которые тщательно обследуют место преступления и заносят все, что выяснили в материалы дела.

Нападение произошло в автобусе «Азов - село Круглое». Один из пассажиров внезапно вскочил со своего места и начал размахивать ножом. Ему под руку попались три женщины. Одной из них бандит нанес серьезные раны, и она умерла на месте. Еще две жертвы преступника попали в больницу.

Сейчас мужчину уже разыскивают, полиция распространила ориентировку. Возбуждено уголовное дело.

Видео из автобуса "Азов - село Круглое" после ЧП. 15.07.2021
Видео: пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области

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