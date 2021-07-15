Нападение на трех пассажиров автобуса в Азовском районе 15 июля 2021: Следком опубликовал видео с места ЧП

Нападение произошло в автобусе «Азов - село Круглое» Фото: Иван МАКЕЕВ

В сети появилось видео из автобуса, в котором сегодня, 15 июля, мужчина порезал трех женщин. Ролик опубликовали сотрудники управления Следственного комитета по Ростовской области.

На камеру засняли работу экспертов ведомства, которые тщательно обследуют место преступления и заносят все, что выяснили в материалы дела.

Нападение произошло в автобусе «Азов - село Круглое». Один из пассажиров внезапно вскочил со своего места и начал размахивать ножом. Ему под руку попались три женщины. Одной из них бандит нанес серьезные раны, и она умерла на месте. Еще две жертвы преступника попали в больницу.

Сейчас мужчину уже разыскивают, полиция распространила ориентировку. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о мужчине, ранившем трех женщин

В результате нападения на пассажирок автобуса погибла многодетная мать, еще две женщины пострадали (подробности)