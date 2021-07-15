Распространили ориентировку: подозреваемого в поножовщине ищут в Ростовской области

Предположительно, мужчина сейчас передвигается по Азову. Фото: пресс-служба МВД России по РО

В Ростовской области объявили в розыск подозреваемого в нападении на пассажирок автобуса «Азов - Круглое». По данным МВД, мужчина порезал ножом троих женщин и скрылся. Одна из жертв умерла на месте, две остальные попали в больницу. Это произошло сегодня, 15 июля.

Подозреваемый - Семен Чансунович Нам 1970 года рождения. Предположительно, он сейчас передвигается по Азову.

Приметы: на вид азиатской внешности, 45-50 лет, крупного телосложения. Одет в серую рубашку в чёрную полоску и коричневые бриджи, обут в тёмные сланцы.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам «02» или «112», 8 (863-42) 7-14-20.

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