«Вооружен и очень опасен!»: О напавшем с ножом на женщин в автобусе рассказал его знакомый

Известно, что нападавший обладает недюжинной физической силой и вооружен Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны новые подробности о личности мужчины, который напал с ножом в автобусе «Село Круглое – Азов» на трех женщин. Сейчас в Ростовской области объявлен план «Перехват». Знакомые нападавшего предупреждают: мужчина может быть очень опасен.

«ЕГО МНОГИЕ ПОБАИВАЛИСЬ»

Напомним, рейсовый автобус, в котором все произошло, ехал из села Круглое в районный центр — город Азов. Во время движения 51-летний пассажир, по предварительным данным, ни с того ни с сего достал нож и напал на трех женщин. Испуганный водитель открыл дверь, через которую нападавший сбежал в поля. Водитель надавил на газ и привез в больницу раненых.

Одна женщина, 33-летняя мама четверых детей, скончалась. За жизнь второй борются врачи, третьей ничего не угрожает, но она также нуждается в помощи медиков.

Односельчане узнали в нападавшем 51-летнего Михаила (имя изменено, - прим. автр.), который проходил принудительное лечение, но его выпустили. Как признались жители Круглого, его многие побаивались: мог неожиданно пристать к людям, однажды даже избил человека на остановке.

- Сейчас многие заперлись по домам, и бояться выпускать детей во двор и выходить сами. Кто знает, что еще придет ему на ум, - говорит жительница села.

«ОБЛАДАЕТ НЕДЮЖИННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛОЙ»

Как сообщил «КП — Ростов-на-Дону» один из давних знакомых мужчину, которого сейчас ищут правоохранители, тот очень опасен не только потому, что вооружен ножом.

- У него уже давно проблемы с психикой. Лет 15 назад он уже проходил психиатрическое лечение. Как тогда рассказывали его родственники, ему в армии «отбили» голову, и с тех пор он регулярно лечился, - рассказал Алексей, знакомый предполагаемого нападавшего.

При этом сам Михаил, по словам собеседника, обладает недюжинной физической силой.

- Он весьма крупный и сильный. Был спортсменом, до армии занимался рукопашным боем, - уточнил знакомый. - Если поддерживал физическую форму, то сейчас он очень опасен. С ним нужно быть крайне осторожным: он весьма агрессивен, особенно когда у него возникают вспышки гнева — тогда его очень тяжело остановить.

«ТЕТЯ ДОЛЖНА БЫЛА РЕШИТЬ ЕГО СУДЬБУ»

Как объяснил наш собеседник, в Круглом — дом его старшего брата, который уехал в Корею. У нападавшего их два старших и шесть племянников. Средний брат находится в Краснодаре и сотрудничает сейчас с правоохранительными органами. Братьев наш собеседник описывает как обычных и неопасных людей. У самого разыскиваемого не было ни жены, ни детей.

- Удалось вызвонить его тетю. Оказывается, она в ближайшие две недели планировала приехать, чтобы решить вопрос о его будущем — возможно, разместить в лечебнице на постоянной основе, - рассказал источник.

Напомним, в области объявлен план «Перехват».

Предположительно, мужчина сейчас передвигается по Азову. Фото: пресс-служба МВД России по РО

- Предположительно мужчина передвигается по городу Азову, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - На вид около 45-50 лет, крупного телосложения. Был одет в серую с черной полоской рубашку, коричневые бриджи и темные сланцы.

В областном Следкоме сообщили о возбуждении сразу двух уголовных дел — по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Они предусматривают до 20 лет лишения свободы.

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