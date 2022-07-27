"Бессмертный": Зачем ветеран Чечни поехал добровольцем на Украину

Два месяца и три дня добровольческий отряд из Калмыкии выполнял свои боевые задачи во время спецоперации. Фото: личный архив Чимида Джангаева

37-летний Чимид Джангаев не первый год занимается с калмыцкой молодежью. Он прошел Чечню, а уволившись 13 лет назад из вооруженных сил, вместе с товарищем организовал Союз десантников Республики Калмыкия.

Сегодня под его началом - все юнармейцы региона, он занимает должность депутата городского собрания Элисты. И вроде все хорошо — семья, полезная работа, высокая должность. Но весной он опять надел военную форму и поехал с отрядом добровольцем на Донбасс помогать нашим солдатам — своим же воспитанникам. Знал, что с ним и его ребятами все будет хорошо. Верит в силу имени, ведь Чимид означает «бессмертный».

Чимид переживал за парней, которые в 20 лет идут в атаку, как когда-то он сам. Фото: личный архив героя публикации

«МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ»

Его дед воевал в Сталинграде и заслужил медаль «За отвагу». Дядя награжден такой медалью за выполнение интернационального долга в Афганистане. И у 37-летнего Чимида Джангаева есть медаль «За отвагу», которой его наградили после военной операции в Северо-Кавказском регионе.

- Мы не офицеры, но живем в стране, на долю которой выпадают такие испытания, и не можем остаться в стороне, - уверен доброволец. - У нас одна судьба, мы в одной лодке, и наша семья никогда не была равнодушной.

Самым ярким воспоминанием с передовой оказалась храбрость водителя. Фото: личный архив героя публикации

Покинув ряды вооруженных сил в 2009 году, Чимид создал с другом региональный Союз десантников, чтобы заниматься военно-патриотическим воспитанием.

- Было непросто, - признается Чимид. - Во время службы мы воспитывали и готовили взрослых, а тут — детей. Создав несколько клубов спортивно-патриотического направления, поняли, что у нас выпадает допризывная молодежь. Поэтому шесть лет назад открыли именно военно-патриотический клуб, где основное направление — воспитание.

Уже 13 лет Чимид занимается военно-патриотическим воспитанием в Калмыкии. Фото: страница Чимида Джангаева "ВКонтакте"

ИСКАЛИ ПРОБЛЕМНЫХ ПОДРОСТКОВ

Позже назвали клуб в честь земляка - командира десантно-штурмового батальона — майора Санала Санчирова, погибшего в районе Пальмиры под минометным обстрелом в 2016-м.

- Это наша отдушина для бывших военных. И мы болеем, переживаем за нашу молодежь. Это лучше для них, чем по улице слоняться, - рассказывает мужчина.

Прошлись по колледжам и школам, пригласили «сложных» ребят и тех, кто растет без отцов, сирот. И благодаря военной дисциплине через несколько лет из клуба выходили молодые люди на загляденье. Но не из каждого здесь пытаются слепить военного.

Ветераны боевых действий и непрофессиональные военные захотели помочь нашим парням. Фото: личный архив героя публикации

- Одно из наших направлений — профоориентирование. Бывает, мама приведет в клуб сына и говорит: «Я хочу сделать из него военного», - делится Чимид. - И вот год занимается мальчик, два. А потом приходит и говорит, что не пойдет в военное училище - понял, что не может командовать людьми или ему сложно подчиняться. И это хорошо. Ребенок не потратил пять лет в училище, а потом, разочаровавшись, ушел со службы, а уже сейчас понял, что он другой.

Отряд быстро снабжали всем необходимым. Фото: личный архив героя публикации

«ПОСЛЕ РАСКОПОК ПРИЕЗЖАЮТ ДРУГИМИ»

Вторая сторона работы — военно-патриотическое воспитание. Причем руководитель обращает внимание, что у клуба нет задачи милитаризации молодежи.

- Да, они занимаются в форме, но ходят в театр, музей, ветеранам помогают, на раскопки ездят с поисковиками, на места боев в станицу Раздорскую в Ростовской области, где вела бои 110-я Отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия в годы Великой Отечественной войны, - перечисляет Чимид. - Когда дети сами находят наших солдат, они приезжают домой другими — с осмыслением и пониманием.

По пути на боевое задание. Фото: личный архив героя публикации

Если клуб был рассчитан на 50 детей, то в какой-то момент разросся до 150 ребят. Видя работу Джанбаева с молодежью, его назначили главой юнармейского движения и позвали в депутаты.

- Сегодня 15 ребят — воспитанников клуба стали профессиональными военными и служат по контракту, еще десять стали курсантами учебных заведений и скоро получат офицерское звание, - с гордостью говорит руководитель.

«ДУМАЛ, КАК ТАМ МОИ ПАЦАНЫ НА ФРОНТЕ»

Когда в феврале в Ростовскую область начали массово эвакуироваться жители Донбасса, Чимид вызвался помогать в качестве волонтера. Загружал с другими в логистическом центре машины с гуманитарной помощью.

Все время Чимид искал своих воспитанников, но они были на других направлениях. Фото: личный архив героя публикации

- Стала доходить информация, что мои воспитанники, которые сейчас служат по контракту, находятся на Украине. Я переживал о них: каково им на фронте, где они, какие задачи выполняют. Им по 20 лет уже — мужики, пришло их время выручать страну, да и сам я в таком возрасте в атаку ходил, но для меня они все равно пацаны, частичка моей души.

Все это Чимид обсуждал с товарищами - ветеранами боевых действий. Стали думать, как принять участие: ведь опыт есть — ехать надо. Поначалу даже в военкомате им не могли дать ответ.

- Как только президент сказал, что добровольцы могут принимать участие в спецоперации, на следующий день я позвонил в военкомат, - рассказывает Чимид. - В конце марта я обратился в администрацию главы республики, и мы сформировали Калмыцкий добровольческий отряд. Нам закупили снаряжение, форму.

Добровольцев ждали дома семьи. Фото: личный архив героя публикации

И в начале апреля отряд отправился в Ростовскую область на пункт комплектования, где и началась служба.

«ПРИБЫЛИ СРАЗУ НА ПЕРЕДОВУЮ»

Прибыв на территорию Украины, Чимид постоянно пытался найти своих ребят, но они служили на разных направлениях. При этом встретил много уроженцев Калмыкии. И с гордостью рассказывает о своем отряде.

- Мы должны были принимать участие как второстепенное подразделение, а прибыли сразу на передовую. Ребята не растерялись и не посрамили честь российского солдата, - уверен руководитель. - На фронте действительно тяжело, сложно, еще и солдатский быт, но никто не испугался тягот службы и не оставил отряд.

Пусть экипировка новая, а бойцы - старой закалки. Фото: личный архив героя публикации

20 бойцов из из Калмыкии вместе с представителями других регионов России вошли в состав добровольческого отряда «БАРС-4».

- Я каждый день докладывал главе республики Бату Хасикову о состоянии дел, о том, что нужно солдатам: «Надо спальники, ночные приборы, квадрокоптер». И через три дня нам из Калмыкии присылали все, что просили, а еще продукты, конфеты, письма от юнармейцев — знаете, как душевное тепло передается! Мы чувствовали поддержку наших родных, земляков, руководства.

«ИДЕТ В ПОЛНЫЙ РОСТ ПОД ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ!»

О своих боевых товарищах начальник готов рассказывать бесконечно. Каждым гордится и восхищается. Но самый яркий случай во время командировки на Украину назвал, не задумываясь.

Добровольцы каждый день держали связь с родным регионом. Фото: личный архив героя публикации

- Самый тяжелый для нас бой шел под Александровкой — это крупный укрепрайон. Шел уже седьмой или даже восьмой час боя, все дико устали — и физически, и морально, боеприпасы на исходе, и считаешь каждый патрон. Мы находились в воронке и вели огонь из пулеметов, вокруг - стрельба, взрывы, - вспоминает руководитель Калмыцкого добровольческого отряда. - И в секундную паузу слышу, что кто-то кричит мой позывной - «Худой!» Поднимаю голову, а там идет рядовой Булатов с боеприпасами - в полный рост под шквальным огнем минометов! Кричит, ищет нас.

Мергену Булатову 50 лет, он работает завхозом на рынке. Не профессиональный военный, но сразу записался в отряд, когда узнал о наборе. На передовой он был водителем. И во время самого тяжелого боя приносил боеприпасы солдатам, а обратно выносил на себе раненых.

Самый сложный бой для калмыцкого отряда длился 13 часов. Фото: личный архив героя публикации

- Мы кричим ему «пригнись!», а он все равно прямехонько идет. Когда добрался до нас, мы все чуть не расплакались. Это был такой шквал эмоций, что не передать! - продолжает Чимид. - А он только и повторял: «Я нашел вас! Я нашел вас!» Когда поругал его, что не пригнулся, он мокрый и потный ругался: «Да ну их!»

Уже после боя Мерген шутил: боялся, что спину заклинит, вот и не пригибался. Принес боеприпасы, посидел минут десять, и пошел опять патроны таскать, заодно раненого с поля боя вытащил.

- И все 13 часов, пока шел бой, он так патроны и таскал. Благодаря его помощи мы бой выиграли. И я ходатайствовал о представлении его к Ордену мужества.

О каждом своем бойце руководитель готов долго рассказывать. Фото: личный архив героя публикации

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ ЖИВЫМИ

Встретился рядовому и «Урал», подбитый «Джавелином»: старший покинул машину — думал, что водитель погиб. А рядовой Булатов остановился, открыл дверь — думал попрощаться с водителем. И вдруг шофер поворачивает голову: «Парни, вытащите меня!» Его достали, перевязали, обезболили, вынесли с поля боя.

- Этим и силен наш русский солдат — в смысле российский: друг друга в беде не бросят. Калмык и русский парень вытащили татарина — в этом наша ментальность!

Армейский быт - не всем по зубам. Фото: личный архив героя публикации

Добровольческий отряд из Калмыкии выполнял свои боевые задачи во время спецоперации два месяца и три дня. И самым главным для руководителя стало то, что домой вернулись все.

- Я горжусь, что за все годы службы не привез домой ни одного умершего. Ведь командирский хлеб — самый тяжелый: сказать родителям, что их сын погиб или стал калекой. Мы все вернулись живыми и здоровыми — и это главное, - заявил Чимид Джангаев. - Если наш глава республики скажет, если президент позовет — пойдем снова, не задумываясь: хоть бойцами, хоть волонтерами, хоть строителями!

Все бойцы вернулись домой. Фото: личный архив героя публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это мой личный акт": В Калмыкии 69-летний доброволец пришел к военкому, чтобы участвовать в спецоперации на Украине

Зачем в Калмыкии 69-летний пенсионер пришел в военкомат, чтобы отправиться в Украину добровольцем и участвовать в спецоперации (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Если ты уйдешь, я все пойму»: Раненый в спецоперации боец из Новошахтинска расписался с невестой прямо в госпитале

Невеста раненого в спецоперации ростовского бойца вышла замуж за любимого в военном госпитале (подробнее)