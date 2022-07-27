В Ростове 20-летний уголовник разводил пенсионеров на деньги

Парень задержан. Фото: ГУ МВД России по РО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону задержали 20-летнего парня, который наживался на любви пенсионеров к собственным детям и внукам. Схема, по которой действовал аферист, была насколько простой, настолько и эффективной.

Последней на удочку мошенника попалась 78-летняя пенсионерка.

- Звонивший представился полицейским и рассказал, что дочь ростовчанки якобы сбила пешехода, - рассказали подробности в донском главке. - А чтобы женщина-водитель не попала в тюрьму, необходимо заплатить 400 000 рублей. Пожилая женщина запаниковала и продиктовала свой адрес. А уже через несколько минут на пороге стоял неизвестный «курьер».

Женщина отдала всю сумму визитеру и только после этого позвонила дочери. Тогда-то любящая мать и узнала: никакого ДТП не было. Поняв, что ее обманули, пенсионерка пошла в районный отдел полиции.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать 20-летнего подозреваемого. Как оказалось, парень уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На это раз в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Кроме того, он признался еще в двух похожих преступлениях. Сейчас лжеполицейский находится под стражей.

А в донском главке предупреждают: вариантов телефонных страшилок, после которых люди отдают крупные суммы мошенникам – немало. Кроме ДТП с тяжкими последствиями, в котором якобы виноват родственник жертвы, могут быть и другие вариации. Например, близкий мог избить человека или попасться на сбыте крупной партии наркотиков, после чего ему так или иначе грозит уголовная ответственность

- Не отправляйте и не передавайте деньги, не позвонив и не поговорив со своим близким человеком, - говорят в Главном Управлении МВД России по РО. - Эти простые правила помогут обезопасить вас и ваши сбережения от мошенников.

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