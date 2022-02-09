Как мужчина, назвавшись полицейским, убедил ростовчанина отнести под лавку миллион рублей

В парке под скамьей мужчина спрятал миллион рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове, в Кировском районе города, 70-летний пенсионер стал жертвой мошенника, рассказали в донском главке.

Аферист оказался чрезвычайно рискованным человеком. Вначале он позвонил мужчине на сотовый и сказал, что работает в полиции. Следом уверенно заявил, что по банковскому счету ростовчанина сейчас проходят операции, похожие на кражу денег. Следом лжеполицейский предложил пенсионеру не только спасти накопления, но и помочь поймать бандита, приняв участие в спецоперации.

Для этого, пояснил обманщик, требуется всего лишь перевести накопления на безопасный счет. Но, как выяснилось, пенсионер не понимал, какие цифры и куда вводить, и, более того, вовсе не умел пользоваться компьютером и уж тем более совершать онлайн-операции.

Аферист не растерялся и попросту попросил ростовчанина сходить в банк, обналичить счет, а купюры спрятать в парке под скамейкой. Что, собственно, пенсионер и сделал.

Мужчина, желая помочь правоохранителям, просто отнес под лавку все свои сбережения, а это - больше одного миллиона рублей.

Затем какое-то время доверчивый ростовчанин ждал, когда же ему на счет вернут деньги. Перевода мужчина так и не дождался. Тогда он понял, что его обманули, после чего пошел в полицию писать заявление.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленника найдут, а дело дойдет до суда, то аферист может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

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