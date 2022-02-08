Студенты из Ростова расплачивались фальшивками на вещевых рынках и при заказе еды

Фальшивыми купюрами парни расплачивались и с торговцами, и с курьером Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростове двух ростовских студентов обвиняют в сбыте фальшивых купюр. Обвинительное заключение в отношении них утвердила прокуратура Первомайского района города.

Как оказалось, объявление о быстром заработке студенты увидели на одном из сайтов в интернете. Парни связались с указанным там человеком. Оказалось, что заработок действительно не пыльный: не надо вкалывать в вечерние смены, грузить что-то или мыть посуду в кафе. Им предложили всего-то по сходной цене купить несколько купюр достоинством по пять тысяч рублей. А дальше - расплачиваться фальшивками как настоящими в расчете на сдачу реальными деньгами.

Когда «бумажки» оказались у студентов в руках, они побежали с ними на вещевой рынок, ведь там не у всех продавцов есть приборы, проверяющие купюры на подлинность. Один купил себе рубашку, другой - модные спортивные шорты. Таким образом, разменяли две «фальшивки». И на сдачу получили настоящие купюры.

В итоге, решили отметить это дело и на радостях решили заказать на дом доставку еды. Прибывшему курьеру вручили третью фальшивую пятитысячную купюру. Получив с нее сдачу настоящими деньгами, довольно потирали руки. Но, радость парней была недолгой.

Ростовские оперативники быстро остановили дальнейший круговорот фальшивых «пятитысячных», вброшенных этими приятелями в торговую сеть. И по цепочке вышли на них.

Как сообщила «КП - Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Первомайского района Светлана Пластун, студентам предъявлено обвинение по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации - в сбыте поддельных денежных средств. Оба находятся под подпиской о невыезде. Им грозит наказание в виде принудительных работ или лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в виде одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.

КСТАТИ

Эксперты подчеркивают, что если случайно фальшивка попала к вам в руки - например, когда с вами ею расплатились, а вы сразу это не заметили, то следует немедленно обратиться в полицию. Считайте, что эта купюра для вас потерна, так как фальшивые деньги изымаются из оборота без компенсаций.

Зато ваше обращение в полицию поможет вовремя задержать сбытчиков. Но ни в коем случае не пытайтесь быстренько избавиться от нее, расплатившись ею. Потому что тогда уже в отношении вас начнется проверка. И привлечь к уголовной ответственности за сбыт фальшивых денег могут уже и вас.

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