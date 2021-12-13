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Общество13 декабря 2021 14:52

Житель Ростовской области расплатился за скот купюрами из банка приколов

После чего стал фигурантом уголовного дела
Анна ШИЛЯЕВА
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Покупатель вместе с настоящими купюрами подсунул продавцу фальшивки

Покупатель вместе с настоящими купюрами подсунул продавцу фальшивки

Фото: Николай ХИЖНЯК

В отдел полиции в Каменском районе с заявлением о мошенничестве обратился местный житель, рассказали в донском главке.

Мужчина пояснил полиции, что в сети он разместил объявление о продаже рогатого скота. На него откликнулся мужчина, который сказал, что готов купить коров за 70 тысяч рублей. На следующий день сделка состоялась. Покупатель рассчитался наличкой, после чего фигурант погрузил животных в специальный автомобиль и уехал.

- Заявитель решил еще раз пересчитать деньги и заметил среди купюр три «Билета Банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. В результате сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего подозреваемого. Он рассказал правоохранителям, что нашел купюры и хранил у себя дома, а когда появился удобный случай, решил использовать, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Если суд признает вину дончанина, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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