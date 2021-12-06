Больше тысячи фальшивых купюр почти на 5 млн рублей выявили полицейские в Ростовской области

Почти 1100 фальшивок обнаружили донские полицейские с начала года Фото: Николай ХИЖНЯК

Нередко у дончан просто отказываются принимать крупные купюры в овощных и цветочных ларьках, что вызывает раздражение у земляков. Но продавцы делают это, потому что уже «ученые» — именно их торговые точки чаще всего выбирают мошенники для сбыта фальшивых денег. Насколько активны сейчас такие преступники, в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал начальник отдела № 4 управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского главка Станислав Турыгин.

НАРУШАЕТ МОЛОДЕЖЬ

С начала года сотрудники управления изъяли из оборота 1091 фальшивую купюру на общую сумму 4 миллиона 806 тысяч 220 рублей. В том числе 1200 долларов США.

За этот период были установлены и задержаны 23 человека, причастных к более чем 50 фактам сбыта поддельных денег номиналом 1000 и 5000 рублей. Это, как правило, молодые люди в возрасте до 25 лет: до этого они или совсем не имели криминальных связей, либо были осуждены за общеуголовные преступления. Иногда это «сольные» исполнители, а могут действовать и целые группы.

- В результате масштабной операции ростовского управления и федерального совместно с управлением ФСБ по региону, удалось пресечь деятельность организованной преступной группы из нескольких регионов, - рассказывает Станислав Турыгин. - Ее члены были причастны к изготовлению, поставкам и сбыту поддельных денег номиналом 1000 и 5000 рублей на Дагестана на территорию не только Ростовской области, но и Московской, Ленинградской, Волгоградской и Саратовской, а также Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга и другие регионы страны. Все фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Сейчас расследование проводит Следственный департамент МВД России.

Также полицейские на Дону в ходе оперативных мероприятий обнаружили подпольный «цех» по печати фальшивок. Мужчина оборудовал место, где временно жил, печатной аппаратурой и расходниками для изготовления поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Этими купюрами он платил в торговых точках Ростовской области. Сейчас идет расследование в рамках уголовного дела.

ОБМАНЫВАЮТ ПО НОЧАМ

Чаще фальшивками стараются расплатиться вечером в продуктовых магазинах, цветочных, табачных, овощных ларьках, которые не оборудованы детектором проверки подлинности купюр. К тому же не все павильоны оборудованы видеокамерами — без них сложно опознать нарушителей.

Но и они рано или поздно бывают пойманы. Так, полицейские установили и задержали трех ростовчан, которые вечером покупали овощи и фрукты в овощном ларьке и расплатились подделкой номиналом 5000 рублей.

Также риску подвергают себя все, кто размещает информацию о продаже товаров и услуг на интернет-площадках. Так, задержаны и помещены под стражу жители региона, которые покупали в интернете смартфоны, а потерпевшим платили подделками.

- Действия фальшивомонетчиков относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. И полиция особенно внимательно относится к информации о таких нарушениях, выявляя и сбытчиков, и изготовителей. Работаем по горячим следам, - комментирует Станислав Турыгин. - Регулярно инструктируем и покупателей, и продавцов как отличить подделки и что делать при их обнаружении. Отработан механизм действий с банками, инкассаторскими службами и торговыми объектами в случае нахождения фальшивки.

Также предприятиям и организациям правоохранители рекомендует пользоваться детекторами подлинности банкнот и вести журналы учета пятитысячных купюр, куда вносить дату и время поступления банкнот.

Кроме того, за крупными сетевыми магазинами и торговыми павильонами на постоянной основе закреплены отделения полиции.

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