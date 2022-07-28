День ВМФ — 2022 в Ростове-на-Дону: морской бой, шоу, концерты и лекции

День ВМФ в Ростове отметят масштабно.
Фото: Олег ЗОЛОТО
День ВМФ — 2022 в Ростове-на-Дону будут отмечать два дня — в субботу и воскресенье, 30 и 31 июля. На выходные в донской столице запланирована масштабная программа для детей и взрослых. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали полную программу мероприятий. Рассказываем, куда стоит сходить в праздничные дни в Ростове.
- Наши парки и зоопарк подготовили ряд тематических мероприятий, посвященных празднику, - рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко. - Активности ждут ростовчан сразу на девяти городских площадках.
СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
Ростовский зоопарк
Мастер-классы по раскрашиванию гипсовых фигур кораблей и аппликаций на морскую тематику.
11.00 – 14.00
Парк «Левобережный»
Мастер-классы по оригами, рисунку,
- аквагрим.
14.00 – 17.00
Парк культуры и отдыха 1 Мая
- Театрализовано-игровая программа «Морской бой»,
- конкурс рисунков,
- мастер-класс,
- Игровая программа от Театра русской традиции.
11.00
Детский парк им. В. Черевичкина
- Праздничное мероприятие «День Нептуна»,
- Костюмированное шоу,
- Мастер-классы,
- Анимационная программа,
- Шоу мыльных пузырей,
- Аквагрим.
15.00
Парк культуры и отдыха «Дружба»
Развлекательно-игровая программа «В поисках сокровищ»
территория пляжа парка — 16.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
Ростовский зоопарк
Мастер-классы по раскрашиванию гипсовых фигур кораблей и аппликаций на морскую тематику.
11.00 – 14.00
Парк культуры им. М. Горького
Торжественный концерт, посвященный Дню военно-морского флота
центральная эстрада парка — 18.00
Парк культуры и отдыха им. Октября
- Фонотека тематических песен ко Дню ВМФ,
- Мастер-классы «Белые кораблики»,
- Викторина «Флоту русскому быть»,
- Концерт «День ВМФ России».
16.00 – 19.30
Парк культуры и отдыха им. Н. Островского
- Исторический час «История и традиции Российского флота в художественной литературе»
Центральная аллея — 16.00 — 17.00
- Концертная программа
летняя эстрада — 18.00 — 20.00
Парк «Осенний»
Тематические мастер – классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию.,
- Спортивная игра «Морская эстафета»,
- Аквагрим.
11.00 – 15.00
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