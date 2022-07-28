День ВМФ — 2022 в Ростове-на-Дону: морской бой, шоу, концерты и лекции

День ВМФ в Ростове отметят масштабно. Фото: Олег ЗОЛОТО

День ВМФ — 2022 в Ростове-на-Дону будут отмечать два дня — в субботу и воскресенье, 30 и 31 июля. На выходные в донской столице запланирована масштабная программа для детей и взрослых. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали полную программу мероприятий. Рассказываем, куда стоит сходить в праздничные дни в Ростове.

- Наши парки и зоопарк подготовили ряд тематических мероприятий, посвященных празднику, - рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко. - Активности ждут ростовчан сразу на девяти городских площадках.

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

Ростовский зоопарк

Мастер-классы по раскрашиванию гипсовых фигур кораблей и аппликаций на морскую тематику.

11.00 – 14.00

Парк «Левобережный»

Мастер-классы по оригами, рисунку,

- аквагрим.

14.00 – 17.00

Парк культуры и отдыха 1 Мая

- Театрализовано-игровая программа «Морской бой»,

- конкурс рисунков,

- мастер-класс,

- Игровая программа от Театра русской традиции.

11.00

Детский парк им. В. Черевичкина

- Праздничное мероприятие «День Нептуна»,

- Костюмированное шоу,

- Мастер-классы,

- Анимационная программа,

- Шоу мыльных пузырей,

- Аквагрим.

15.00

Парк культуры и отдыха «Дружба»

Развлекательно-игровая программа «В поисках сокровищ»

территория пляжа парка — 16.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

Ростовский зоопарк

Мастер-классы по раскрашиванию гипсовых фигур кораблей и аппликаций на морскую тематику.

11.00 – 14.00

Парк культуры им. М. Горького

Торжественный концерт, посвященный Дню военно-морского флота

центральная эстрада парка — 18.00

Парк культуры и отдыха им. Октября

- Фонотека тематических песен ко Дню ВМФ,

- Мастер-классы «Белые кораблики»,

- Викторина «Флоту русскому быть»,

- Концерт «День ВМФ России».

16.00 – 19.30

Парк культуры и отдыха им. Н. Островского

- Исторический час «История и традиции Российского флота в художественной литературе»

Центральная аллея — 16.00 — 17.00

- Концертная программа

летняя эстрада — 18.00 — 20.00

Парк «Осенний»

Тематические мастер – классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию.,

- Спортивная игра «Морская эстафета»,

- Аквагрим.

11.00 – 15.00

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