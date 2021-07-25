«Пять кусочков сахара и сапоги»: откровения дочери погибшего на войне бойца ВМФ

В последний раз Елена Ильинична видела отца, когда он уходил на фронт. Ей было 6 лет. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Сегодня вся страна встречает день Военно-Морского Флота России. В этом году его отмечают 25 июля, в последнее воскресенье месяца. Кто-то отправится на праздничный парад в соседние города страны, кто-то соберет боевых товарищей возле костра с песнями под гитару, а кто-то вспоминает истории о подвигах своих родных.

Пара фотографий, детские воспоминания и рассказы матери - это все, что осталось у ростовчанки Елены Молчановой в память об отце. Во время войны он служил в войсках ВМФ: с 1941 года он сражался за Родину, а в 1943-м - пропал без вести.

Женщина рассказала «КП - Ростов-на-Дону» историю своей семьи. Она не только про подвиг, но еще и про стойкость, веру и любовь. С любви-то все и началось.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО!

Елена Ильинична постоянная слушательница радио «КП» в Ростове на 89,8 FM. Она рассказала мне, что каждый вечер проводит под звуки любимых программ. Звонить в студию всегда стеснялась, говорит: «Не люблю я людям докучать. К чему это?». Но как-то днем во время прямого эфира все же осмелилась позвонить в редакцию. Так и началась история нашей встречи.

– Вот, тапочки, обувайте и проходите, - встретила пожилая женщина.

Пройдя по узкому коридору, я попала в зал, где в углу уже стояло большое коричневое кресло и деревянный табурет.

– Садитесь в кресло, а я рядышком. Сейчас начнем, - ласково посмотрела она на меня. Пожилая женщина очень нервничала, ведь до меня эту историю слышали только ее дети и внуки - такое интервью у нее впервые. Немного переведя дух, и взяв в руки кружку чая, она начала свой рассказ:

- Мой отец Молчанов Илья Степанович родился в 1908 году в Курской области. В поселок Первомайский Краснодарского края он попал в 18 лет после детского дома. Сюда его и еще пару молодых ребят направили обучаться на трактористов. Здесь, в Первомайке, он познакомился с дядей Митей Кучеренко: тогда у него только родился ребенок и он позвал отца быть крестным. В этот же момент из Воронежской области вместе с родителями приехала и моя мама: ее, молодую девочку, выбрали на роль крестной. Собственно, так они и познакомились.

После рождения первой дочери папа захотел наследника, но родилась Лена, а уже потом - два сына и еще одна дочь. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ЗАЧЕМ ВЫ ПРЯЧЕТЕСЬ ПОД КАЛИТКОЙ»

Отец Елены Ильиничны работал на тракторе в двух километрах от Первомайки. Но по выходным приезжал в деревню на дискотеку, чтобы видеться с мамой. Сначала молодые люди просто дружили, а потом внезапная любовь застала пару врасплох.

- С тех пор они решили встречаться, - подмигивает моя собеседница.

В этот момент, в полумрачной комнате, где мы сидели, сквозь плотную гардину стало пробиваться солнце. Елена Ильинична улыбнулась, сказала, что это хороший знак, затем сделала глоток чая и продолжила рассказ.

- Мой дедушка очень внимательно следил за мамой и папой. Однажды он сказал ей: «Зачем вы прячетесь под калиткой. Пора бы уже расписаться. Приходите к нам, будем обсуждать. Парень, видно, у тебя хороший».

Молодые люди послушались совета родителей и уже в 1930 году расписались. Местные шептались по углам: мол, как это так, кум и кума поженились? Нельзя! Но до чужих советов счастливой паре не было дела.

НОРМА ПО НАСЛЕДНИКАМ ВЫПОЛНЕНА

Отец Елены Ильиничны работал по ночам, чтобы обеспечить молодую семью. Детей тогда еще не было, но будущем жилище задумывались заранее. Было решено строить большой дом. В этом нелегком деле новобрачным помогали всей деревней: кто стены мажет, кто пол, кто крышу делает. Каждый помогал, чем мог. И уже в 1931 году к рождению первой дочери Вали все было готово.

- Мама рассказывает, что после рождения старшей сестры папа ей заявил: «Ты вот Дуся, дочку себе родила, а я еще сына хочу», - рассказала Елена Ильинична. - Но и через три года папины мечты о наследнике не сбылись, ведь вместо долгожданного сына в 1934 родилась я: пухленькая зеленоглазая малышка.

Елена Ильинична с супругом. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Но прошло четыре года. И в 1938, наконец, осуществилось мечта молодого отца. Мама Елены Ильиничны родила близнецов – Петра и Павла.

- Можно сказать, что норму по наследникам выполнила в двойном размере, – шутит женщина. - Самой младшей в нашей семье была сестра Ниночка. Она родилась в 1941, когда малышке было всего четыре месяца началась война и отец ушел на фронт - служить в войсках ВМФ.

ДЕТИ НЕ ХОТЕЛИ ОТПУСКАТЬ

В этот момент глаза женщины наполнились слезами. Моя собеседница молча смотрела на фотографию отца, нежно проводила по ней руками. Затем она взяла со стола свой голубой платок, вытерла слезы и решила продолжить.

- Уходя на фронт отец просил маму только об одном: «Дуся, сбереги детей. Я вернусь и начнется прекрасная жизнь. Мы точно победим», - продолжает она. - После этого разговора родители просидели в зале нашего дома в полной тишине около двух часов. Они сидели в обнимку и каждые несколько минут говорили друг другу о своей любви и о том, что все обязательно будет хорошо.

Уже на следующий день в Первомайку приехала большая бортовая машина. Всех деревенских мужчин посадили туда и точно по часам стали увозить. Елена Ильинична вспоминает, что дети не хотели отпускать отцов: бежали за машиной, пока та не превратилась в маленькую точку на горизонте. Прощаться всегда тяжело, особенно, когда не знаешь, что будет дальше.

Илья Степанович (на фото справа в верхнем ряду) служил в войсках Военно-морского флота во время Великой Отечественной войны. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ФРОНТОВЫЕ ПОСЛАНИЯ

Отца Елены Ильиничны определили в войска Военно-морского флота и сразу отправили в Крым, в Севастополь. Оттуда на протяжении двух лет он почти каждый день писал матери письма. Эти заветные треугольнички с родным почерком ждала вся семья.

- Когда отряд отца помог освободить Севастополь, бойцы отправились пешком на Кавказ, - продолжает дочь. - Папа и тогда не забывал слать нам письма. В моей памяти до сих пор есть строчки из одного: «Дуся, мы сейчас поднимаемся на военную грузинскую дорогу. Несем на плечах пулеметы, шинели и сапоги. Передай детям, что я обязательно вернусь. Люблю тебя. Жди следующей весточки».

Когда Кавказ был освобожден, в 1943 отряд моего отца направился в сторону Ростова.

ПЯТЬ КУСОЧКОВ САХАРА И ВОЕННЫЕ САПОГИ

В Ростове военная группа Ильи Степановича попала во дворец Пионеров. Бойцы отдыхали здесь пять дней, спали на раскладушках и набирались сил перед предстоящей дорогой к Курской дуге. Женщина рассказывает, что в первый день в Ростове ее отец сразу отправился на Центральный рынок, чтобы спросить, нет ли кого из Первомайки. Вдруг получится передать гостинцы домой.

- Папе повезло, его звонкий голос услышали на другом конце рынка. Из рассказов мамы, знаю, что женщина, торгующая фруктами, вызвалась помочь: «Мы идем в Ивановку, через Первомайку. Что нужно передать?». Отец вручил ей пять кусочков сахара и старые военные сапоги. «Будете идти через Первомайку, покричите «Кто Молчановы?». К вам должна выйти наша бабушка. Ей это все и передайте.

Когда рабочий день закончился, женщина поспешила домой и о просьбе не забыла. Как только они приблизилась к деревне, начала громко кричать: «Молчановы! Кто Молчановы?».

- Бабуля как раз сидела возле калитки: она отозвалась на крики, а взамен поучила от женщин посылку и информацию, что ее зять сейчас в Ростове, - говорит собеседница.- Узнав это, она отправила меня к матери в поле, передать, что пришла посылка от дорого Илюши: «Лена, беги в поле, зови маму, тут пришли от папы какие-то женщины».

Женщина вспоминает, как мама, узнав, что отец находится в Ростове, 35 километров прошла пешком, добиралась на товарняке, чтобы хоть ненадолго увидеть мужа. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

БЕЖАЛА 35 КИЛОМЕТРОВ К ЛЮБИМОМУ

Елена Ильинична снова стала улыбаться. Ее морщинки ласково подсвечивали лучи летнего солнца. Женщина поправила косынку, провела рукой по губам и вернулась к своему рассказу:

- Помню тогда бежала два километра до полей. Кричу: «Мама, мама, там от папы весточки». Услышав это, она бросила тяпку, сняла с себя косынку и побежала домой, а я - за ней.

Женщина летела на всех порах - только бы поскорее узнать хоть что-то о любимом Илюше. Все это время мама вместе с бабушкой ждали его с хорошими вестями. Женщина с рынка рассказала, что папа будет жить в ростовском Дворце пионеров еще несколько дней и есть шанс увидеться.

- Мама в ту же секунду вылила на себя ведро холодной воды, схватила булку хлеба в дорогу и выбежала из калитки, - рассказала читательница. - 35 километров она прошла пешком до ближайшей Кущевки. Тогда транспорта-то особо не было. Единственный шанс добраться куда-то – это велосипед или собственные ноги.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА В РОСТОВЕ

В Кущевке женщине повезло: в то время рядом шли товарняки. Когда один из них остановился на станции, Евдокия подбежала и стала спрашивать довезут ли ее до Ростова. Добрые люди согласились. В три часа ночи поезд прибыл на станцию, и мама Елены Ильиничны спросила, как ей добраться до Дворца пионеров.

- Дойдешь до Энгельса (нынешняя Садовая) и по левой стороне недалеко от Ворошиловского моста будет здание, тебе туда, - пояснили люди.

В четыре часа ночи женщина добралась до места. На входе стоял строгий часовой, внешний вид которого уже заранее отпугивал своей серьезностью: густые сморщенные брови, тонкие губы и очень недовольное лицо. Но что еще делать? Евдокия обратилась к нему:

- Здравствуйте, не подскажите, как можно найти Илью Молчанова? Он мой муж.

– Женщина, тихо, не шумите. Бойцы уже отдыхают, потому что завтра им снова в путь. Я не могу вас впустить, - сурово произнес тот.

Но Евдокия должна была увидеть мужа любой ценой, поэтому стала давить на жалость часового:

- Ну что ж я зря приехала сюда с такими препятствиями? У меня осталось так мало времени. Впустите, пожалуйста!

- Держите фонарик, потихоньку зайдите, - сжалился часовой и промямлил. - Если вы его там найдете, вызывайте на улицу, чтобы никого не разбудить.

Мать потом рассказывала детям: «Я только переступила через порог, еще фонарик не включила, а слышу по храпу - любимый! Он у меня всегда посапывал. Я тогда подошла к нему и на ушко шепчу «Илюша, Илюша, я прибежала, я приехала с Первомайки, выходи ко мне на улицу».

Илья Степанович тогда думал, что ему это снится. Открыв глаза, не мог поверить, что жена приехала. Как только окончательно проснулся и понял, что это не мираж – подлетел к любимой и стал кружить на руках. Супруги спрятались во дворе под листьями старого клена. Они целовались, обнимались, и так до семи утра. Когда пришло время прощаться, Евдокия крепко сжала ладонь мужа и произнесла: «Ты должен вернуться, ты обещал семье. Я буду ждать тебя всегда». К сожалению, эта была их последняя встреча…

Мама (на снимке слева) всю жизнь ждала возвращения отца. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ОНА ЖДАЛА ЕГО ВСЮ ЖИЗНЬ

Елена Ильинична явно переживала этот момент заново. Ее ладони вспотели, голос задрожал и мысли стали путаться.

– Простите, я очень переживаю, - тихонько прошептала она.

Я принесла ей c кухни графин с водой и граненный стакан. Женщина достала с верхней полки бутылек валерьянки, подвинула стакан и выпила залпом, сморщив лицо. Просидела так еще несколько минут и продолжила:

- Моя мама никак не могла поверить, что отец погиб. Она ждала его всю оставшуюся жизнь до 87 лет. После их встречи было финальное письмо. Мама как будто бы чувствовала, что-то неладное. Ведь в нем были какие-то тревожные весточки: «Я иду защищать свою Родину. Если успею, то еще напишу». Больше писем не было.

Сколько ее помню, она не переставала ждать. Ходила к гадалкам, сама раскладывала карты, только бы понять, куда пропал любимый. Мы уже с братьями и сестрами были взрослыми, а она все не прекращала верить.

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ

- Когда отец ушел на фронт, мне было всего 6 лет, после я его не видела, - признается женщина. - Я даже не знаю, какое звание он носил, но точно знаю, что Родину защищал под гордым флагом ВМФ.

Уже в возрасте Елена Ильинична делала запросы в Москву, чтобы разыскать отца или хотя бы получить данные о его смерти. Но ничего не получалось. Как-то однажды она попросила подругу найти информацию в интернете.

- Вечером та позвонила мне и рассказала, что нашла данные моего папы. В документах было написано, что он Молчанов Илья Степанович 1908 года был взят военкоматом Штейн гарда Краснодарского края Каниловского сельского совета. Погиб под Курской дугой в 1943. И все.

Отец не вернулся с войны, но у него осталось пятеро детей, которые хранят память об Илье Степановиче. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

У Елены Ильиничны сохранилась только одна единственная фотография отца.

- Раньше у меня были и письма, и документы, но так как нас было пятеро детей, каждый захотел взять себе что-то. Особенно мои братья Павел и Петр: они забрали медали, документы и фотографии отца. Единственное фото, которое у меня осталось, это общая черно-белая фотография. Ее же я прикрепила к табличке для шествия в «Бессмертном полку», чтобы 9 Мая выходить с ней на парад, чтобы чтить его память. Он - один из тех, кто подарил нам эту Победу!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник узницы концлагеря: «Я помню глаза матерей, чьих детей убивали»

Ростовчанка Клавдия Ивановна Сисюкина до сих пор не может забыть о страшных моментах войны (подробнее)

Дневник ветерана: «Когда брат ушел на войну, я занял его место у станка. Когда он погиб - пошел на фронт»

Ростовчанин Николай Филатов рассказал, как встретил войну парикмахером, а победу — авиатехником боевых судов (подробнее)