Ростовский специалист рассказал, какие опасные растения и насекомые могут распространяться через арбузы и дыни

Отравиться летней ягодой можно, не помыв арбуз под потоком воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области уже во всю продают арбузы, но многие пока боятся покупать раннюю продукцию. «КП - Ростов-на-Дону» обратилась Россельхознадзор и выяснила, проверяют ли в ведомстве бахчевые и какие опасности они таят кроме нитратов.

УГРОЗЫ ДЛЯ УРОЖАЯ

Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, в Ростовской области карантин на арбузы пока не установлен, поэтому их можно спокойно перевозить и продавать без соответствующего сертификата. Однако иногда такие меры нужны. Ограничения вводят, когда с бахчевыми начинают передаваться вредители.

— Таким образом может распространяться сорняк ценхрус длинноколючковый, который врезается в корку ягоды. Опасность таит и дынная муха, которая вредит бахчевым, — говорит начальник карантинного отдела Россельхознадзора Сергей Шаповалов.

Ценхрус длинноколючковый может засорять поля, пашни, сады и виноградники. Особую опасность он представляет для озимой пшеницы. Растение содержит вещество, которое подавляет рост и развитие большинства культур. Дынная муха уничтожает бахчевые, высасывая из плодов все соки. Насекомое быстро размножается, а потому может угрожать урожаю.

По словам Шаповалова, сейчас уже появились отечественные арбузы, они продаются свободно. Что касается импортных, то большая их часть привозилась в мае — июне, а уведомление об их ввозе мгновенно получали в Россельхознадзоре.

На ростовских прилавках появились донские арбузы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А КАК ЖЕ НИТРАТЫ?

Напомним, ранние сорта арбузов – все гибридные. Их выращивают с помощью капельного орошения, поэтому скорость созревания у них быстрее, чем у чистых сортов. При этом, как отмечает волгоградский бахчевод Евгений Морозов, на безопасность продукции это не влияет. Но большинство бахчеводов перестраховываются и получают на свою продукцию сертификаты соответствия. Для чего образцы сдаются в лабораторию для исследования по нескольким параметрам, в том числе и на нитраты.

При этом эксперты напоминают, что наибольшую опасность представляет не мякоть арбуза, а его корочка — на нее попадают удобрения и пестициды. Именно поэтому перед тем, как разрезать арбуз, его нужно тщательно промыть водой.

Скоро станут известны результаты проверки арбузов. Пробы начали поступать в Референтный центр Россельхознадзора.

- Сейчас к нам поступило несколько проб, - рассказали в Референтном центре Россельхознадзора Ростовской области. - Завтра поступит еще несколько проб арбузов из Волгоградской области. Результаты будут известны на следующей неделе.

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