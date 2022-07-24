Ранние арбузы, 15 сортов картошки и яблоки на сдачу: где найти самые дешевые овощи и фрукты в Ростове

На рынках Ростова большой выбор овощей и фруктов. Фото: Александра Какасьева.

Южное лето – эдолгожданная пара для отдыха на пляже, теплых прогулок по паркам, и конечно же, время, когда можно каждый день покупать любимые фрукты и овощи по низкими ценам. Уже сейчас в Ростове можно купить килограммы спелой черешни, сочные арбузы и огурцы с помидорами. Но, чтобы найти самый приятный ценник на качественные сезонные продукты, нужно знать места.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» узнал, сколько, в среднем, стоят овощи и фрукты в донской столице и где найти самые приятные ценники.

АРОМАТЫ ПРЯНЫХ СПЕЦИЙ И ВАРЕННОЙ КУКУРУЗЫ

Несомненно, первое место нашего гастрономического шопинг тура — это рынки, ведь здесь можно не только затариться провизией, но поторговаться за рубль другой. Запасаемся клетчатыми сумками, наличкой и отправляемся на Центральный рынок города. Здесь самый настоящий рай для любителей вкусно поесть. Не пройдя и пары метров, чувствуешь, как в воздухе витают аромат пряных специй и варенной кукурузы. По одну сторону — череда ларьков с корейскими закусками, по другую — палатки с бытовой провизией, и, конечно, почти на каждом шагу самодельные прилавки со свежими овощами и фруктами. Первым делом нас встречают ряды душистой краснодарской малины, здесь ее продают по 350 рублей за килограмм. Соседствует с лесной красоткой и любимица всех сторонников правильного питания – голубика. За килограмм отечественной ягоды продавцы просят 450 рублей.

Мимо такой черешни невозможно пройти мимо. Фото: Александра Какасьева.

Правда вся она расфасована по лукошкам, и понять, сколько в нем на глаз, просто невозможно. Взвесили — оказалось, что в каждой примерно 250-300 граммов. Что ж, двигаемся дальше, прямо по курсу — спелая вишня, за килограмм продавец просит 160 рублей. По его словам, долго ягода в ящиках не стоит, ведь ростовчане сметают все за считанные часы. Здесь также можно приобрести килограмм сливы за 70 рублей и смородины за 200.

За соседним прилавком торгуют овощами. Розовые помидоры из Дагестана, например, обойдутся в 180 рублей за килограмм, а вот красные томаты из Кривянской хозяйка отдает по дешевке — всего 80 рублей кило. Говорит партия помялась, за 100 уже не берут, пришлось скинуть цену. По словам женщины, уже в конце августа такие томаты можно будет взять за 70, а битые даже за 60. Помимо этого на прилавке есть багаевские огурцы 70 рублей за килограмм, зимой такой же сорт везли из Ворожена за 200-250 рублей. Есть и более бюджетные варианты, например, другой продавец отдает остатки местных корнишонов от 35 до 50 рублей за кило.

В конце августа стоимость местных томатов может снизиться. Фото: Александра Какасьева.

Пройдя череду лотков, наконец встречаем сладкие азовские арбузы по 25 рублей за килограмм. Как объяснил продавец, сейчас еще не самый пиковый сезон, буквально через месяц ценник упадет еще на 7 рублей. А вот в начале сезона удовольствие было не из дешевых, в начале июля любимый фрукт можно было приобрести по 45 рублей за килограмм

15 СОРТОВ КАРТОШКИ И ЯБЛОКИ НА СДАЧУ

Дальше по курсу царица летнего огорода – картошка, сюда из Краснодарского края привозят более 15 разных сортов на любой вкус и бюджет. Домашний «Боровичок» — 60 рублей, «Цыганочка» — 70, «Американка» и «Аврора» — по 50, «Синеглазка» и «Иван да Марья» — по 30 за килограмм, а вот мелкая «Лимонка» всего по 25 рублей за кг. Пройдя вглубь рынка, можно найти те же продукты, но немного дешевле. Например, розовые помидоры из Кривянской обойдутся всего в 60 рублей за кг. Соседка по прилавку рассказала, что цены сейчас просто сказочные, ведь еще в июне она брала такие вдвое дороже, 120 рублей за килограмм.

Сезон яблок начинается в августе, но и сейчас можно найти вкусные и недорогие. Фото: Александра Какасьева.

Прямо напротив женщина продает томаты из Новочеркасска уже от 50 до 30 рублей за килограмм. Но, как говорят сторожили рынка, такие дешевые только подойдут только для консервации. По прогнозам дамы в августе прайс на нормальные томаты снизится до 25 рублей. Здесь же можно увидеть лотки с ростовскими яблоками по 75 и абхазский инжир по 300 рублей за кило. Есть и крымская ежевика, правда за небольшое лукошко придется выложить 250 руб

МЕСТНАЯ БАХЧА

Исследовав Центральный рынок, отправляемся в местные магазины. Для того, чтобы сравнить цены и ассортимент выбрали три категории: бюджетные, премиальные и гипермаркеты. Первый по курсу недорогой магазин известной сети. Ценник здесь повыше, да и выбор не такой богатый. Например, килограмм фасованных яблок из Кропоткина обойдутся покупателю в 89 рублей. Турецкие абрикосы – 124 рубля, нектарины 139 кг. Бессемянный арбуз из того же Кропоткина 69 рублей килограмм, ростовская бахча за 27. Персики отечественные 125 рублей кг.

По словам продавцов, арбузы будут и дальше дешеветь. Фото: Александра Какасьева.

С овощами немного другая ситуация, позиций, конечно, мало, зато цены в пределах рыночных. Огурцы из Ростова — 59 рублей, помидоры из Ставропольского края 83 рубля за килограмм. Также есть местная картошка от 22 до 129 рублей за килограмм. Продавец рассказала, что в летнее время люди особенно часто берут арбузы, персики и яблоки. Среди овощей спросом пользуется стандартный салатный набор, огурцы, помидоры, зелень.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ДАРЫ

Теперь пройдёмся по товарам из премиального магазина известной сети. Здесь уже выбор побольше, но и цены соответствующие. Такой вариант подойдет тем, кто готов переплатить, чтобы не бродить по огромному гипермаркету или под палящим солнцем на рынке. Первым делом нас встречает яркая витрина с овощами, здесь все выложено как по линейке, настоящий рай для перфекциониста. Овощи тем не менее значительно дороже. Те же отечественные томаты — от 77 до 129 рублей за килограмм. Огурцы — от 59 до 89 рублей за кило. Картофель — от 26 до 79 за килограмм.

Овощи и фрукты аккуратно разложены на прилавках. Фото: Александра Какасьева.

Местный арбуз на удивление один из самых дешевых, всего 21 рубль за кг. А вот заграничный сорт «Черный принц» обойдется в немаленькие 79 рублей за килограмм. Персики от 139 рублей за турецкие до 199 за южно-африканские. Слива российская за 169 рублей, яблоки от 119 рублей за килограмм до 149 рублей. Также в магазине можно купить и разные заграничные дары, например, спелый манго от 150 до 539 рублей за штуку, клубника импортная — от 229 до 449 рублей за лукошко.

ПОСТАВКА ИЗ СТРАНЫ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

И завершает наш обзор один из крупных гипермаркетов города, где выбор на любой вкус и цвет. Помидоры местные — от 77 до 119 рублей за килограмм. Огурцы ростовские — от 59 до 89 рублей за кило, картофель — от 24 рублей 89 рублей за кг. Фруктовая корзина тоже изобилует дарами. Яблоки от 67 рублей за местные и до 169 за импортные, персики турецкие от 100 рублей до 229 рублей.

В крупном гипермаркете также можно найти овощи подешевле. Фото: Александра Какасьева.

Из страны «все включено» привозят нектарины за 99 рублей и черную сливу за 159 рублей за кило. Арбуз местный — 18 рублей за килограмм, арбуз желтый и оранжевый — по 69 рублей за килограмм. Килограмм черешни — 179 рублей за кило, абрикосы — 145 рублей за килограмм. При таком разнообразии выбора этим летом каждый сможет полакомиться любимыми фруктами и сделать разнообразные овощные салаты.

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