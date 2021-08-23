Не все нитраты опасны: когда овощи и фрукты начинают угрожать здоровью, рассказал ростовский фермер

Опрыскивание не всегда влияет на качество продуктов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в самом разгаре сезон овощей и фруктов — подготовка к зимнему авитаминозу. Но не все дары огорода приносят пользу, а некоторые даже опасны для здоровья — и дело ту не только в нитратах. Глава фермерского хозяйства из Сальского района Андрей Бейдин рассказал, как правильно выбирать овощи и фрукты и почему не все опрысканное вредит организму.

КОГДА ОВОЩИ СТАНОВЯТСЯ ВРЕДНЫМИ?

Андрей Бейдин говорит, что овощи и фрукты опрыскивают все фермеры. В небольшом количестве вещества быстро улетучиваются, а поражают только мелких насекомых и грибок.

Все фермеры обрабатывают овощи и фрукты. Фото: Алексей Белянчев.

— Могу даже привести собственный пример. Я вчера забыл, что опрыскал яблоки. Сегодня пришел в сад, сорвал яблоко и съел. И ничего со мной не произошло. Опрыскивание абсолютно безопасно, если провели его грамотно, — говорит собеседник.

Он уточняет, что это не касается глубокой обработки фруктов и овощей. Такая процедура проводится не только, чтобы избавиться от вредителей.

— Глубокая обработка называется газацией. В этом случае овощ или фрукт закрывают в специальной камере и обрабатывают под давлением. В этом случае все вещества попадают прямо под кожуру. Делается это для того, чтобы продукция не пропала, когда их перевозят на большие расстояния.

Бейдин поясняет, что в таких плодах прекращаются процессы метаболизма, «уничтожается все живое». Поэтому если их вред нужно еще доказать, то о пользе говорить не приходится.

«ОПАСНЫЕ ЗВОНОЧКИ» НА КОЖУРЕ

По словам фермера, определить содержание нитратов «на глаз» невозможно. Но есть признаки, на которые нужно обратить внимание.

— Белые прожилки в овощах могут говорить о том, что они перекормлены амиачной селитрой. Такое случается, когда их выращивают в большом количестве в теплице и применяют систему капельного орошения или фертигацию. Фертигация — это подача удобрения с жидкостью напрямую в корень. В этом, конечно, нет ничего хорошего для организма.

Определить содержание нитратов "на глаз" не получится. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятна на овощах и фруктах могут быть не только следами от повреждения, но и признаками грибка. Правда и эти микроорганизмы далеко не всегда вредные.

— Конечно, если речь о плесени, есть такое не стоит. Но бывает, что на плодах образуется парша — такие коричневые пятна. Очень часто такое можно увидеть на наших местных яблочках сорта «Симиренко» — их можно смело есть.

Но и идеальных блестящих овощей и фруктов стоит избегать — особенно тех, что покрыты воском. Сам воск безвреден, но его наличие говорит о том, что плод сильно обработали и долго перевозили.

ЕЩЕ ПАРА ПРОСТЫХ СОВЕТОВ

О натуральности плода больше расскажет не его внешний вид, а запах. Сильно обработанные плоды могут быть даже более привлекательными, но у них не будет отчетливого приятного запаха.

Еще одна простая, но важная рекомендация — брать овощи и фрукты по сезону и местности.

— Сейчас, например, самый сезон винограда, арбузов и дынь. Понятно, что именно в это время больше шансов купить их спелыми — не переспевшими и не зелеными. Ну и меньше вероятности, что их накачивали химией, чтобы сохранить красоту в дороге.

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