«Астраханские уже не возят»: Как отличить чистый арбуз от накачанного химией, рассказали продавцы в Ростове

Целый грузовик ягод расходится за 2-3 дня в оживленном месте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон сладких и сочных арбузов - в самом разгаре. Ростовские продавцы рассказали «КП – Ростов-на-Дону» о том, как не потерять доверие потребителей, поделились секретами выбора самого-самого арбуза и уточнили, стоит ли брать эти огромные ягоды из Ростовской области.

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

- Сидим на жаре с шести утра и до десяти вечера, - поделился один из продавцов, который занимается этим прибыльным делом вот уже 15 лет, - И ничего, живые-здоровые. Мы привыкли.

Менее опытные продавцы рассказали, что хуже переносят жару.

- Жару я не переношу. Для меня это просто кошмар. На пару шагов отойдешь от машины – тут ветерок, вот и охладишься, - рассказал один из них.

Третий продавец «арбузным вопросом» занимается пять лет. Он поделился, что тяжело целый день сидеть на жаре только в первые два-три года. Потом уличный образ жизни переходит в привычку.

- Вот была аномальная жара три дня – было нелегко ее выдержать, - добавляет мужчина.

Четвертой продавщице повезло – у нее есть крытый ларек с кондиционером, в котором она торгует овощами и фруктами круглогодично. Так что страдать от жары летом ей почти не приходится.

Не все продавцы, как оказалось, заняты палаточными продажами круглый год. Некоторые торгуют только сезонно, летом.

- На основной работе беру отпуск и перехожу сюда - на арбузы. Это мне выгоднее, а зимой обратно за баранку, - поделился один из продавцов, который большую часть года трудится водителем.

Истину, что покупатель всегда прав, продавцам легче признать. Если верить на слово реализаторам, то нет такой черты характера в покупателях, которая бы вывела современного продавца фруктов из равновесия.

- Все люди разные. Остается только клиента любить и уважать, - поделились они. - А уж нервы у нас стальные. Разве что когда приходят за помидорами и всю коробку перековыряют, а возьмут только штуки три - вот это не очень нравится. А с арбузами нам доверяют в основном.

В городе работают сотни палаток с сезонными ягодами Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС

Летом в Ростове спрос на арбузы и дыни оказался отменным. Продавцы отмечают, что за день им удается продать от 20 до 50 арбузов, и от 15 до 40 дынь.

- Я вам в штуках не скажу - в килограммах скажу, - смеется один из продавцов. - Три с половиной тонны уходят за три дня. Вот кузов моей машины: видите, он полупустой? Она на три тонны рассчитана. Вчера полную привез.

Средняя дыня, по словам реализаторов, весит около трех с половиной кило. Средний арбуз – четыре. Приблизительная цена одного такого «мячика» этим летом составила около 120 рублей.

Рекордные по весу арбузы иногда попадались ростовским торговцам: кому-то 9-килограммовый, кому-то – на 12, а у кого-то самый большой арбуз весил 15 кило. Даже на таких гигантов, как оказалось, находились желающие приобрести.

Закупаются ростовские продавцы не напрямую у производителей, а на оптовой базе. По их словам, прямым производителям неудобно возить товар по всем областям страны, так что перекупщики едут за ним.

Закупкой у оптовиков для реализации в розницу более мелкие торговцы занимаются ежедневно, стараясь, чтобы утренний товар не оставался на завтра. Поздно вечером такой арбуз или дыню у них можно приобрести за полцены.

- Нигде не храним наши арбузы. А хранить не приходится, все уходит под ноль, - разводят руками они. – Поэтому у нас все всегда свежее.

Другие, у кого объемы продаж и торговые площади покрупнее, закупают товар раз в 2-3 дня. Такие торговцы хранят фрукты прямо в машине.

- Если что-нибудь портится или в закупке оказывается вдруг плохое, то выкладываю бракованное по дешевке, бабушки забирают на ура, - заметил продавец, хранящий арбузы в машине.

АСТРАХАНСКИХ АРБУЗОВ БОЛЬШЕ НЕТ

География арбузов, которые попадают на Ростовские прилавки, самая разная: ягоды привозят из Дагестана, Краснодарского края, Семикаракорска и Егорлыкской

А легендарного астраханского арбуза на ростовских прилавках днем с огнем не сыщещь, - признаются продавцы.

- Какую область ни напиши – все хотят астраханские арбузы, - рассказал один из торговцев. - Это некий бренд ещё с советских времен: мол, в Астрахани арбузы хорошие. Но сейчас их нет — просто не возят. Некоторые обманывают, конечно: пишут, что арбузы у них оттуда, люди по старой привычке увидели – ой, астраханский! – и побежали брать. А они не из Астрахани совсем.

Продавцы поделились правилами выбора хорошего арбуза Фото: Андрей АБРАМОВ

Часто обманывают в закупке, называя товар «местным». На самом деле он может быть откуда угодно, делятся продавцы.

Что же касается «экзотики», вроде квадратных или желтых в серединке арбузов, то их в торговых палатках Ростова едва ли встретишь. Слишком уж высок риск не продать такой товар.

- Да и потом, это ведь все не наше. Импорт, - объясняет один из держателей фруктовой палатки.

В центре города, наверное, есть спрос и предложение на экзотические арбузы, предположил один из торговцев.

- А у нас тут поселок, и народ простой. Им изысков не надо. Ни разу квадратных или еще там каких у нас и не спрашивали.

"ЗА КАЧЕСТВО – ОТВЕЧАЕМ!"

По словам всех продавцов, недобросовестные люди в торговле по-прежнему есть, и обманывать покупателей они продолжают. Но сейчас конкуренция возросла, и обманывать клиента стало невыгодно. Обманешь однажды, и на следующий раз твой покупатель уйдет к другому ларьку и больше к тебе не вернется. Да еще и друзьям расскажет, что там арбузы не стоит брать.

Выигрывают на рынке те, кто торгует честно и привозит в закупке наиболее качественный товар.

- Я только Егорлыкские вожу и продаю - они отличные, - рассказал владелец трехтонной машины. - Торгую уже три года ими, держу марку. Чтобы мне потом люди не приносили товар обратно и не говорили: несладкий, невкусный, или что-то еще. Сам ем такие арбузы вместе с детьми! Прежде чем брать партию в закупке, сначала всегда сам пробую и только потом только привожу людям - вот в чем фишка. И клиенты сначала как на разведке один арбуз купят, а в следующий раз – снова ко мне, и уже по 5-6 арбузов за раз и так до конца сезона.

А вот продавщица из крытого ларька, наоборот, отозвалась о местных арбузах Ростовской области не столь радужно.

- В Ростовской области тоже выращивают арбузы – не то чтобы они плохие, но я не беру их в реализацию, - сообщила она. - Понимаете, есть разные цены, разные цвета, полоски, по свежести… Я в закупке беру товар, который чуть дороже, потому что уважаю своих покупателей. Если арбуз вместо 10 рублей за килограмм стоит семь – то сразу подумаешь: с ним что-то не так.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ АРБУЗ

Как выбрать правильный арбуз, нам тоже рассказали:

- Звук у арбуза при постукивании должен быть звонкий – такой арбуз вкуснее.

- Хвостик должен быть зеленый, а не сухой. Это тест на свежесть арбуза.

- Дыню лучше всего выбирать по запаху.

- Чтобы понять, есть ли в арбузе опасная химия, надо его разрезать. Когда видны белые прожилки – то это значит, в огромной ягоде есть пестициды. Не разрезая, по словам продавцов, наличие ядов в арбузе нельзя определить.

- Но мы в закупке разрезаем всегда на пробу один, - поделился тестом на качество самый опытный из торговцев. - Так что мы знаем, что мы берем.

- Стоит выбрать «своего» продавца, товару которого доверяешь, и не брать ничего у незнакомых людей: на обочинах дорог за городом и т.д.

По свидетельствам продавцов, случайные люди часто обманывают.

- Недавно тут вечером припарковался у моего ларька один заезжий, - рассказала владелица стационарной торговой точки. - Предложил мне закупить у него картошку. Три сетки. Сказал: прямо с полей! Я в темноте пощупала – картошка вялая, прямо вся. Брать не стала, конечно же. Это он пытался меня обмануть и плохое сбыть побыстрее.

Продавщица рассказала, что торгует по совести и даже иногда отдает пожухшие овощи задаром.

- Кинзу к вечеру пожелтевшую покупателям отдаю за так. Я человек честный по натуре. Не могу за плохой товар деньги брать.

Честная торговля – вот то хорошее, что принес нам 21-й век по сравнению с концом 20-го, - считают реализаторы.

При этом продавцы отмечают: выращивать «экологически чистое» - сейчас тоже в тренде.

- Сейчас, наверное, и нет арбузов с пестицидами. Я давно не сталкивался. Никто особо не жалуется. Наверное, эти химикаты реже используется на поле.

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