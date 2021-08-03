Арбузы в Ростовской области 2021: как выбрать, сколько стоят и можно ли есть в начале августа

В Ростовской области начался сезон арбузов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбузы в Ростовской области 2021 уже начали активно продавать в магазинах и на рынках. Рассказываем, когда лучше покупать ягоду, как выбрать и сколько она стоит на рынках и в супермаркетах.

КОГДА ПОКУПАТЬ И КАК ВЫБРАТЬ

По данным областного Роспотребнадзора, начало августа — разгар сезона по продаже бахчевых. Покупать арбузы в августе можно, но стоит обратить внимание на внешний вид ягоды. У хорошего арбуза целостный покров, яркая корка, а усик и подножка — сухие. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Наиболее подходящий вариант — арбуз среднего размера.

Мякоть арбуза не должна быть слишком яркой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно попытаться проверить, достаточно ли созрел арбуз. При ударе ладонью спелый плод начнет вибрировать, согнутым пальцем — издаст звонкий звук. Тем не менее даже после тщательного осмотра и проверок арбуз может оказаться кислым на вкус — есть его ни в коем случае нельзя.

Определить наличие нитратов в арбузе можно только лабораторным путем. Но стоит насторожиться, если у него ярко-красная мякоть с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна не белого, а желтоватые. Поверхность «чистого» арбуза никогда не будет идеально гладкой, а с крупинками.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ:

- Не покупайте арбузы на обочинах дорог и во дворах домов. Место торговли должно быть огорожено, а арбузы храниться на стеллажах, накрытые тентом;

- Требуйте документы, которые могут подтвердить качество и безопасность продуктов. Сам же продавец должен иметь медицинскую книжку;

- Не покупайте арбузы, если они надрезаны или нарезаны дольками. Вырезать же кусочек из арбуза нельзя — после этого в нем начнут быстро размножаться вредоносные микроорганизмы.

- Перед употреблением арбуз нужно тщательно промыть проточной водой

СКОЛЬКО СТОИТ АРБУЗ

Цены на арбузы на рынках и в супермаркетах варьируются от 23 до 30 рублей за килограмм. Официальных данным о средней стоимости арбузов Ростовстат пока не публиковал.

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