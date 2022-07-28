В Ростовской области мошенники забрали у женщин материнский капитал на 300 миллионов

За три года в кооперативах обналичили более 600 сертификатов на материнский капитал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области всплыло очередное громкое дело о махинациях с материнским капиталом. Масштабы впечатляют: следователи считают, что пятеро дончан смогли украсть у государства сразу 300 миллионов рублей. Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

МАМОЧКИ САМИ НЕСЛИ ВЫПЛАТЫ

По версии правоохранителей, криминальная история длилась целых три года. Следователи считают, что житель донской столицы вместе с четырьмя знакомыми создал кредитно-потребительские кооперативы. Они пользовались доверием женщин и наживались на бюджетных деньгах.

Действовали эти кооперативы три года — с 2018 по 2021-й. В это время туда обращались мамы, которые имели право получить средства материнского капитала.

— Дельцы предлагали им взять займы на покупку недвижимости — якобы для улучшения жилищных условий, — рассказали в донском главке, — После того как сделка оформлялась, они направляли в госучреждения пакет всех нужных документов для начисления выплаты.

По этим документам деньги материнского капитала поступали кооперативам в счет погашения кредитов обладательниц сертификатов. Вырученные средства, как оказалось, шли вовсе не на дом или квартиру со своей комнатой для растущего ребенка - участники группы забирали и делили деньги между собой.

Четверо из пятерых подозреваемых оставлены под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

600 СЕРТИФИКАТОВ ЗА ТРИ ГОДА

По подозрению в причастности к этой схеме были задержаны пять человек. Четверых из них заключили под стражу, пятого поместили под домашний арест.

- На основании собранных данных следователем было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области удалось пресечь деятельность злоумышленников.

По предварительным данным, которые удалось собрать в полиции, участники преступной организации смогли обналичить более 600 сертификатов на материнский капитал, а сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. Правоохранительные органы продолжают расследование и выясняют все детали дела. Если суд признает вину подозреваемых, то организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет, а участие — до семи лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правовое положение многодетных семей обсудили в донском парламенте

Их права депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аксайская семья с младенцем получила дополнительную субсидию на оплату ипотеки

Они получили господдержку в размере 50% от регионального материнского капитала (подробнее)