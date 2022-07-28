Обман на 300 млн рублей: в Ростовской области задержали банду мошенников

Четверо задержанных сейчас под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали пятерых подозреваемых в мошенничествах с соцвыплатами. Четверо сейчас под стражей, еще один - под домашним арестом. Об этом 28 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем»), - уточнила Ирина Волк.

Предварительно, житель Ростова создал вместе с четырьмя знакомыми кредитно-потребительские кооперативы. Эти фирмы с 2018 по 2021 год нажились на женщинах, которые обращались по поводу маткапитала.

Клиенткам предлагали займы на недвижимость, но бумаги оформляли так, что все деньги из госучреждений потом шли на погашение кредитов. Суммы злоумышленники присваивали и распределяли между собой.

Известно, что махинаторы обналичили более 600 сертификатов на материнский капитал. Сумма ущерба превысила 300 млн рублей.

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