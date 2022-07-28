В Ростове за взятку полицейского приговорили к штрафу в 2 млн рублей

Слушания состоялись в Кировском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности МВД получил штраф в 2 млн за взятку. Также мужчине на 2 года запретили занимать должности в полиции. Эту информацию озвучили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Предварительно, злоумышленник должен был за 1 млн рублей прекратить проверку в одном из городских медцентров - организацию подозревали в мошенничестве при проведении осмотров. Однако помочь учреждению правоохранитель не смог, его задержали силовики.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». До суда подозреваемый находился под стражей. Вердикт по итогам слушаний вынесли в Кировском районном суде. Приговор пока не вступил в силу, его сейчас обжалует сторона обвинения, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

Добавим, параллельно с этими разбирательствами сейчас решается судьба заместителя директора медучреждения. Предварительно, специалист собиралась выступить посредником и рассчитывала получить от руководителей 1,5 млн рублей - 1 млн полицейскому, остальные 500 тысяч для себя. Однако правоохранитель, не предупредив сообщницу, решил обойтись без посредников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Ростова арестовали за пьяный дебош и нападение на полицейского

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи (подробности)